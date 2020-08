Spark Awards｜《香港01》奪12大獎　囊括5金4銀3銅

卓越傳媒大獎The Spark Awards 2020於今日(13日)宣布得獎名單,《香港01》共有6個項目獲獎,摘下5個金獎、4個銀獎及3個銅獎,一共12個大獎,成績斐然。 其中去年「區議會選舉2019互動專頁」在大型活動項目,奪金、銀及銅獎各一;去年5月初舉行的「香港武術及搏擊運動博覽」,也獲得2銀1銅。客戶的宣傳項目亦獲得多個獎項,包括為東方表行製作的影片特輯,獲得1金1銅;為香港加德士製作的影片系列亦奪得1銅。

《香港01》的「區議會選舉2019互動專頁」,憑數據分拆、選情報道、選區搜尋器及即時選舉結果等,吸引過百萬人次瀏覽,並獲得以下3個獎項:

Best Audience Acquisition Strategy 金獎

Best Informative Media 銀獎

Best Engagement Strategy 銅獎

得獎專頁: 區議會選舉2019互動專頁

+ 7 + 6 + 5

在策劃大型活動方面,《香港01》主辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」,透過互動遊戲、武術講座、體驗班及比賽,為大眾及武術界提供一個多元化的體驗及交流機會,獲得以下3個獎項:

Best Launch/Rebranding 銀獎

Best Promotion Strategy 銀獎

Best Social Media Strategy 銅獎

得獎大型活動: 第一屆香港武術及搏擊運動博覽

+ 9 + 8 + 7

在內容報道方面,「01娛樂」頻道憑藉專訪10位資深演員的「矚目配角」系列,發掘他們鮮為人知的演藝故事及表揚他們的演藝成就,獲得以下2個獎項:

Best Original Content 金獎

Best use of Multi-Channels 金獎

得獎報道: 矚目配角

【時間修煉】時分秒的細緻交織 四個故事 一種修煉

《香港01》為客戶製作的宣傳項目亦獲得多個獎項,包括「01體育」頻道為東方表行製作的影片特輯,以「時間修煉」為主題,邀請四位不同運動界別的現役及退役運動員,講出時間在他們人生軌跡上的意義,一舉奪得以下兩個獎項:

Best Media Campaign – KOL 金獎

Best Use of Branded Content 銅獎

得獎宣傳項目: 東方表行 - 【時間修煉】

星級小店美食

《香港01》的「好食玩飛」頻道憑藉為香港加德士製作「加德士推介【星級小店美食挑戰】」影片系列,以嶄新方法向駕駛人士推介不同地區的人氣美食,獲得以下獎項:

Best Use of branded content – Integrated Media 銀獎

得獎宣傳項目: 香港加德士 -【加德士推介「星級小店美食挑戰」】

+ 22 + 21 + 20

而「中國香港划艇協會 - 2019世界海岸賽艇錦標賽」項目,透過多元化內容向大眾推廣海岸賽艇文化,獲得以下獎項:

Best Media Campaign – Integrated Media 金獎

得獎宣傳項目: 中國香港划艇協會 - 2019世界海岸賽艇錦標賽

《香港01》將會繼續為讀者帶來更多元化的生活服務及新聞娛樂資訊,期待在來年的卓越傳媒大獎Spark Awards中獲得更好成績。