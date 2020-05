Telly Awards香港01奪四獎：港深邊境、612衝突、毒騾、懲教造假

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards,周三(27日)公布2020年度獲獎名單,《香港01》奪得一銀三銅。 其中《港深邊界調查 揭出入境缺口及港英政府秘密割地》,獲新聞資訊社交媒體系列影片銀獎;《金鐘612衝突影像重組》、《毒騾人口販賣跨國調查》、《懲教體能測試造假》,分別在新聞及新聞特寫、紀錄片系列、網上系列紀錄片,獲得銅獎。

第41屆Telly Awards 香港01獲獎列表 「新聞資訊社交媒體」銀獎 香港深圳邊界調查 揭出入境缺口及港英政府秘密割地 「新聞及新聞特寫」銅獎 記錄612衝突瞬間 重組示威者警方攻防時序 「紀錄片系列」銅獎 人口販賣跨國調查:毒騾——隱蔽的受害者 「網上系列紀錄片」銅獎 香港懲教署逾200紀律人員周年體能試集體造假系列

美國的Telly Awards成立於1979年,旨在表揚優秀的電視節目、短片、廣告、新聞及紀錄片等影片製作,全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年是第41屆,收到超過13,000份作品參賽。

《香港01》在四個組別,分別奪得一銀三銅的佳績。同組的得獎者,包括美國有線新聞網(CNN)、英國廣播公司(BBC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、卡塔爾半島電視台(Al Jazeera)、《金融時報》等新聞、調查報道節目。

《香港01》2019年刊出的報道,亦獲得人權新聞獎、恒大商業新聞獎等殊榮。這是《香港01》成立以來,連續四年獲得Telly Awards這個國際獎項。

「新聞資訊社交媒體」銀獎 Silver Telly Winner in Social Video: News & Information

香港深圳邊界調查 揭出入境缺口及港英政府秘密割地

Security loophole and land secretly given up by British Hong Kong government revealed in Hong Kong-Shenzhen Border Investigation

【邊界缺口】港深邊境現「隨意門」 村民非法跨境 港府:會了解

【01獨家】政府地圖揭四幅港地疑落深圳 地主鳴冤 地署拒確認

記者:慈美琳、陳信熙

攝影:鄧穎韜

剪接:蕭文學、楊榮飛

2019年5月,《香港01》獨家報道沙頭角港深邊境驚現「隨意門」,多人經深圳邊防圍欄上的一道鐵閘,以及一條疑似擅自搭建、橫跨沙頭角河的橋,隨意跨越港深地界,並霸佔香港邊境禁區2.8萬呎官地居住及耕作。

記者通過航拍、暗訪等方法追查,有居民自稱深圳人,並誤當香港官地是深圳範圍。奇怪的是,鐵閘約30米外便是深圳邊防的更亭,但武警並無查驗居民身份。不過當記者採訪數分鐘後,就有武警上前阻止拍攝。

記者繼續追查下,再發現即將啟用的蓮塘香園圍新口岸東面,有四幅香港註冊的私人農地疑落入深圳。港府地圖顯示,涉事農地橫跨深圳河,而港府航空圖片顯示,農地疑於80年代後期被剔出香港。

在本土研究社協助下,記者找到文件顯示港英政府曾確認該地帶在法理上屬於香港,但在香港前途談判前,出於外交考量決定放棄主權並修改政府地圖。此後,航空圖上逾40萬呎土地被剔出香港。

自回歸起,香港、深圳邊界由國務院令規定,但兩地對國務院令的理解不一,邊界線屢現爭議。此系列調查報道揭出港府管理邊境懈怠、執管人員疏忽職守;調查更發現港英政府與中國政府的邊界爭議,令一段不為人知的香港邊界歷史曝光。

報道得以成功,除了記者鍥而不捨追查,攝影師攀山越嶺拍攝,編輯精心製作新聞短片及內文解釋圖,眾人功不可沒。是次獲獎令努力的成果獲肯定,團隊深感榮幸。

「新聞及新聞特寫」銅獎 Bronze Telly Winner in Online: News/News Feature

記錄612衝突瞬間 重組示威者警方攻防時序

Visual Investigation of 612: Did Hong Kong Police Use Violence Against Protesters?

攝影記者:曾梓洋、鄭子峰、梁鵬威、盧翊銘、余俊亮、羅君豪、李澤彤、歐嘉樂、高仲明、張浩維、洪嘉徽、林若勤、羅國輝、周景文、譚威權、王海圖、鄧穎韜、洪業銘、楊凱力、蕭文學、吳志豪

記者:鄭秋玲、麥凱茵、梁祖饒、鄭嘉如、梁煥敏、胡家欣、彭毅詩、莊恭南、羅家晴、邱靖汶、蔡正邦、黃偉民、陳永武、賴南秋、陳蕾蕾、賴雯心、梁銘康、鄧詠中、陳浩然、余睿菁、魯嘉裕、李智智、李慧筠、徐嘉蒓、柯詠敏、李穎霖、黃桂桂、呂諾君、曾雪雯

編輯:勞顯亮、羅國輝、曾梓洋

剪接:李曉程

2019年6月9日大遊行,主辦方民陣指有103萬人參與,警方指有24萬人,但之後政府依然企硬希望在6月12日通過《逃犯條例》修訂草案。6.12當日,在金鐘有大規模警民衝突,警方使用催淚彈、橡膠子彈和布袋彈。其中在中信大廈不反對通知書集會現場,以催淚彈圍堵示威者,速龍小隊警員亦在當日開始無展示警員號碼,整個行動被受質疑,成為整整半年反修例示威衝突的起點。

持續大半年的反修例示威衝突,《香港01》新聞部、攝影部的記者和攝影記者一直走在最前線採訪,6.12當日有記者被警員以催淚彈槍近距離在旁射擊,多名記者受傷。612衝突後,社會開始呼籲成立獨立調查委員會。

《香港01》當日拍攝到的數千張相片,以及多個角度共數十小時拍攝到的影片,記者以大量素材重組當日警方和示威者攻防的時序,製作成影片,讓讀者能更清晰判斷當日警方的行動是否恰當。

「紀錄片系列」銅獎 Bronze Telly Winner in Online: Documentary: Series

人口販賣跨國調查:毒騾——隱蔽的受害者

HK01 Cross-border Investigation: Drug Mules in Jail, Unseen Victims of Human Trafficking in Hong Kong

馬來西亞直擊:無辜運毒者 走訪「毒騾」抵港被捕的故事

馬來西亞直擊:假兼職、高利貸逼運毒 訪毒騾破碎家庭

廣州直擊:被尼日利亞男友設局運毒 慶幸在香港脫罪

記者:鄭祉愉、慈美琳、勞顯亮

攝影:梁鵬威、葉家豪

動畫:吳志和

剪接:鍾寶宏、吳志豪

《香港01》記者鄭祉愉耗時超過一年,走訪香港七間監獄,接觸逾50名涉嫌運毒的囚犯,識別出十多位符合聯合國「人口販賣受害者」定義的人。採訪團隊之後透過書信訪問,以及到馬來西亞訪問他們的家人,逐漸拼湊出香港人口販賣狀況的全貌;更訪問到一名來自廣州、在香港被控販毒但脫罪的受害者。

此跨國調查報道,透過網上文字、影片和印刷版周報多媒體形式呈現,除了影片獲得Telly Awards殊榮外,系列報道早前亦獲得第24屆人權新聞獎「調查專題(中文)」大獎。

「網上系列紀錄片」銅獎 Bronze Telly Winner in Online: Webseries: Documentary

香港懲教署逾200紀律人員周年體能試集體造假系列

Fraud in Hong Kong Correctional Services Department's annual fitness test: More than 200 disciplined force staff involved

【懲教造假】記者實地視察 200懲教員跑步試全缺席 造假獲補鐘

【懲教造假】跑步試全體缺席 總懲教主任照簽名 死撐:我都有跑

【懲教造假】醜聞擴大!塘福一哥有份造假? 獄長潘文禧:我有跑

記者:鄭嘉如、陳信熙

攝影:鄧穎韜、譚威權

剪接:曾雁翔、李曉程

懲教署規定50歲以下軍裝職員每年必須完成體能測試。2019年3月,記者收到線報指塘福懲教所大部份職員,慣性缺席周年體能考試,要求跟進調查。

數次觀察後,記者發現原來不止軍裝職員,就連負責監考的考官亦不見蹤影,而且線報指眾人缺席下,仍可獲「補鐘」(加班補償)。整個院所逾200人涉事,且涉及詐騙公帑,屬重大公眾利益。事件瞬即升級,記者加緊部署跟進。

經過兩個月觀察,記者確定12節體能考試,無任何考官及考員出現。記者在院所門外採訪時,懲教所第三把手、主管體能試的總懲教主任竟然親自出迎,他指示體能教練示範考試操作,又多番聲稱考試已完成。

總懲教主任的示範及說法,間接確定記者觀察及隱蔽拍攝的考場地點正確,而他對考試操作的介紹,以及考試沒有造假的聲稱均被記錄,成為拆穿謊言的有力證據。

《香港01》於2019年5月底刊出報道,以連日試場直擊片段,揭發考試紀錄造假,社會嘩然。署方急急改口內部調查事件。這個系列報道揭發管理監獄的懲教人員竟知法犯法,紀律部隊不守紀律,不符公眾期望。

報道刊出後獲廣泛關注,多家傳媒跟進。目前,塘福懲教所時任五名高層中,至少四人被調職,不過懲教署以內部調查為由拒絕交代事件,從未正面回應會否轉交執法機構調查。

負責的團隊對獲獎感榮幸,令團隊合作成果獲肯定。此系列報道亦是傳媒監察政府的成功例子,盼透過揭出弊端,協助懲教署正視問題,改善管理,提高對人員操守的要求。