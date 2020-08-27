全民檢測│何栢良將停商台訪問　籲平心靜氣用科學原則應對疫境

特首林鄭月娥日前不點名批評「所謂」專家、醫生或其他人士不斷去抹黑全民檢測，問「為何會有如此心腸阻止人進行檢測」，表示除了政治計算目的、抹黑中央、破壞中央與香港關係，想不到其他目的。 早前表明不會參與全民檢測的港大感染及傳染病中心總監何栢良，透過短訊向商台表示，將暫停半年來每天在商台的訪問環節，呼籲「市民大眾要平心靜氣，用科學原則去應對，疫境自強」。

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全民檢測即將開展，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前說不認為自己是隱形傳播者，表明不會參與全民檢測。特首林鄭月娥日前不點名批評「所謂」專家、醫生或其他人士不斷去抹黑全民檢測，問「為何會有如此心腸阻止人進行檢測」，表示除了政治計算目的、抹黑中央、破壞中央與香港關係，想不到其他目的。

新冠肺炎自年初出現，何栢良半年來幾乎每天在商台節目「在晴朗的一天出發」有關於公共衛生的訪問環節。節目主持表示昨日（26日）收到來自何栢良的短訊表示，將暫停這個訪問環節，寄語市民「平心靜氣，用科學原則去應對，疫境自強」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示暫停每天在商台節目的訪問環節。（資料圖片／黃舒慧攝）

主持人今天（27日）在節目中讀出何栢良的短訊如下：「近日工作及家務比較忙，所以每天十分鐘的何栢良環節要和大家暫別，感謝商台年初至今給機會我，和聽眾分享疫情資訊，自己亦獲益良多。今天是商台61歲台慶生日，祝願商台業務蒸蒸日上，百尺竿頭，更進一步，繼續為市民講真話，面對疫境，市民大眾要平心靜氣，用科學原則去應對，疫境自強。」

主持人指何栢良從來沒有表示有任何壓力，或說過任何人的不是，然而主持人表示相信特首「出了聲」，在現時的政治氣氛下，專家承受壓力，很難暢所欲言給予意見。