7.21事件｜元朗區議員譴責警方顛倒是非黑白　何桂藍批扭曲真相

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯清晨遭警方拘捕，指他們去年7月6日於屯門公園事件中涉嫌企圖妨礙司法公正、不誠實意圖取用電腦及刑事毁壞，當中林卓廷被指7.21涉及暴動罪。 多名元朗民主派區議員召開記者會，強烈譴責警方顛倒是非黑白。元朗區議員主席黃偉賢批評，警方這次的大搜捕較以往任何一次行動都荒謬，完全超出想像，強調心情遠超憤怒。元朗區議員張秀賢表示，只要在限聚令放寬後，會馬上召開721工作小組會議，亦會在區議會不同層面跟進事件。 去年721在元朗直播遭白衣人襲擊的前立場新聞記者何桂藍，晚上在元朗西鐵站回應事件。何桂藍批評，警方今日多個說法都是扭曲721事件真相，其中白衣人向市民施襲，有途人被襲擊等都是事實，亦有新聞片段為證，強調如何扭曲都不能改變歷史。

主席黃偉賢形容，「香港已經進入警察城市，執法者無法無天，鐘意告邊個就邊個。」他又稱，一直希望保持的三權分立，除了行政和立法外，司法亦已經崩潰，強調政府已經與全港市民為敵。黃偉賢認為，「警方的劇本」製作多時，有不少佈署，包括配合國安法實施。

721工作小組主席張秀賢表示，警方今日說法是完全扭曲721事件，對於警方稱當日用了18分鐘而非39分鐘到達元朗西鐵站，他質疑警方為何沒有在監警會報告中提及18分鐘的時間。張秀賢又稱，警方指當日是兩派人聚集對峙，勢均力敵旗鼓相當，「一邊被打到流血，一邊甚麼事都沒有，血流披面都叫旗鼓相當？」他反問，若是兩班人打鬥，為何不見警員到場控制場面。

元朗區議員、7.21工作小組副主席伍健偉稱，警方不斷轉移視線，將受害者變成施襲者，目的是想港人忘記7.21事件真相。伍健偉稱，香港人應要整合721事件簿，列出721事件時間表，清楚記錄每分每秒發生的事，「逐一撕開警方記者會、何君堯和林鄭政府的謊言」。

何桂藍反駁警方指控：是否誤導公眾自有公論

約20多名配備防暴裝備的軍裝警，晚上六時多在何桂藍舉行記者會的西鐵站外戒備，並截查在場記者。記者會開始前，俗稱「大波Man」的石有房與元朗區議員伍健瑋更一度發生爭執。

對於警方在記者會稱， 有記者當晚只拍攝白衣人，誤導公眾事件是無差別襲擊，何桂藍指，去年當晚在元朗站內直播約1小時，不論普通市民和白衣人都有拍攝到，唯獨一秒都拍攝不到警方的出現。至於警方指其直播旁述涉誤導，她相信公眾自有公論，強調若不是中斷網絡，是不可能阻止市民知道真相。

被問到會否擔心被捕，何桂藍稱記者不應該成為新聞主角，但認為應該說岀真相，「如果講真話代表有罪，可以嚟拉我。」採訪期間，警員多次以第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》警告在場市民離開。

721元朗襲擊事件時序↓↓