7.21事件｜律師會前會長熊運信：兩幫施襲少以暴動罪控告

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯昨日（26日）遭警方拘捕，指他們去年7月6日於屯門公園事件中涉嫌企圖妨礙司法公正、不誠實意圖取用電腦及刑事毁壞，當中林卓廷被指在元朗7.21事件中涉及暴動罪。 律師會前會長熊運信表示，若有3人或以上參與非法集結，並進行破壞社會安寧、擾亂秩序及帶有威嚇及侮辱性的行為，就有機會被視為參與暴動，而一般暴動場合都會牽涉暴力。他又指，若有兩幫人施襲，過去較少以暴動罪作控告。 大律師公會執委石書銘指，暴動罪是相對上較容易動用的控罪，視乎律政司及警方是否動用這個「大鐵鎚」。他又提到，近年律政司不時將暴動罪應用在示威場面，反映暴動罪被濫用的機會大。

熊運信表示，若有3人或以上參與非法集結，並進行破壞社會安寧、擾亂秩序及帶有威嚇及侮辱性的行為，就有機會被視為參與暴動，而一般暴動場合都會牽涉暴力。

至於何謂參與暴動，熊運信指，首先集結行為需為非法，並要視乎該人的行為，舉例指若有人在現場停留但無阻止其他人進行非法行為，或會讓警方有合理懷疑是鼓勵該行為的進行，但卻不一定有足夠證據定罪。至於會否有某些職業可獲豁免出現在暴動現場，例如調解等，熊運信表示，任何人都可提出抗辯理由，屆時需由法庭作衡量。

熊運信又指，若有兩幫人施襲，過去較少以暴動罪作控告，因基於控方的立場，最重要是容易入罪，而控以集體毆鬥罪的入罪門檻較低。他又說，在法庭眼中，暴動罪屬嚴重控罪，因罪行的破壞性高，會造成人命傷亡，因此判刑會較高。

黃偉賢：對警方解釋感到憤怒 區議會會再跟進7.21事件

元朗區議會主席黃偉賢表示，對警方就7.21的解釋感到憤怒，又指自己早於事件數日前已收到消息當日會有事發生，當時警方回應指會有部署，但當日卻無任何應對。他指出，重點是警方在元朗雞地見到有白衣人聚集後，卻只乘警車經過但無作處理。

對於警方指當日是有兩派人士衝突，雙方勢均力敵、旗鼓相當，黃偉賢指，當日一班人已預備武器準備打鬥，但另一班卻是遊行完返回元朗的市民，即使有傘都是用作自衛用途。

黃偉賢強調，元朗區議會一定會再跟進7.21事件，並會堅持找出真相。

黃偉賢指，元朗區議會一定會再跟進7.21事件，並會堅持找出真相。（資料圖片）