教大講師元旦遊行藏弩及尖木棒　官不相信是教具　裁罪成囚1年

教育大學客席講師岑嘉林，在元旦遊行日被截查時發現他帶備自製弩及尖木棒，從而被控藏有攻擊性武器等罪，他早前解釋是用作教童軍小朋友的教材，無遺意留在背包，案件今(27日)在東區法院裁決，裁判官鄭紀航不接納其解釋，更指該些尖木棒容易刺傷人，並不適合用作教具，裁定被告兩罪罪成，又指被告可用弩箭在暗處傷人，使人心生恐懼，判他入獄1年。

被告岑嘉林，37歲，現於生物科技公司作研發工作，他在教大為特殊教育與輔導學系的客席講師。他被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項有意圖管有攻擊性武器罪成，控罪指他在今年1月1日，在灣仔胡忠大廈管有一把自製弩及20尖木棒，另在其黃大仙住所管有兩把弩及4支箭。

被告岑嘉林自辯稱他是童軍副團長，被搜出的弩是童軍的教學工具。(周芷晴攝)

尖木棒容易傷人不合當教具

鄭官在裁決時指，被告在灣仔被截查時被搜出背包內有十多件物品，其中尖木棒容刺傷人，亦容易斷開，損耗性高，不能循環再作，並不適合當教具，不接納被告聲稱是童軍教具的說法。

被告自辯時曾聲稱原想輕裝遊行，未有留意把工具留在背包，惟鄭官指被告當日被搜出的物品達10多件，有一定重量，故認為被告一直深知背包內有該些物品，而被告背包內並有護目鏡、豬嘴、護膝及等手套等裝備，並有一盒口罩，被告曾稱該盒口罩用來防疫，但鄭官指當時香港並未受新冠肺炎的影響，認為其說法不能盡信。

被告有能力把用具發揮最大效能

鄭官又稱，涉案的弩本質上並非攻擊性武器，但他參考過警方用涉案弩及尖木棒所作的測試片段，見其射程可達5米外的靶上，被告是這些用具的製造者，又是經驗豐富的童軍領袖，認為他有能力把武器發揮至最大效能，準繩度亦能高於常人。

至於在被告家中搜出的弩箭，鄭官推論被告有意圖用在日後的示威活動中使用，故裁定被告兩罪均成立。

被告有1個博士及3碩士學位

辯方求情時透露，被告父母均為文盲並成長於窮困環境，他一直努力讀書，除考獲博士學位外，亦有3個碩士學位，一直關心弱勢社群，亦長年參與童軍的義務工作。

案件編號：ESCC 29/2020