新冠肺炎｜5確診患者曾到屯門金大班　職員：呢兩日會做檢測

本港新冠肺炎疫情持續，衛生署在周三（26日）晚更新確診個案過去14天的行程，其中一名新增確診患者曾到訪屯門良景廣場「金大班」，累計近期已有5名確診者到訪，5人全報稱住在屯門，當中4人無流行病學關連紀錄，即未找到感染源頭。

屯門良景廣場「金大班」仍然營業，並有不少市民光顧。（陳浠文攝）

記者今日（27日）到屯門良景廣場「金大班」視察，該食肆仍繼續營業，亦不斷有食客到內進食，而門口張貼了告示稱：餐廳已於8月19日進行全面消毒。該餐廳職員李女士表示，餐廳早前已進行大清洗，而且平時食客進入餐廳前會量體溫及用酒精搓手液，亦會安排員工分開負責不同工序，例如執枱、清潔等。另外，她指，餐廳早前已申請做檢測，並會在這兩日內進行。她又坦言，「我哋自己做足哂所有措施，係佢哋自己唔知係邊度惹埋（病菌）返嚟」，而且他們進入餐廳前量度體溫正常。

市民梁小姐表示，擔心區內會有爆發危機，本身自己都甚少外出，而且會減少出外食飯，若要出外進食都會做足防疫措施。吳先生表示自己因探望朋友，才選擇在這裡進食，亦指「食完先知呢件事」，得悉此事後會減少在該餐廳，或者等疫情減退後才光顧該餐廳。

鄰近薩利亞意式餐廳店長表示，今（28日）早得悉此事，並關上店舖後門，避免與該餐廳員工接觸，更會做足防疫措施，提醒客人進食後戴上口罩。

▼8.28重新開放場所▼