陳彥霖死因｜同學憶彥霖最後一天的課：躺課室睡覺　清走櫃內物品

職訓局青年學院15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭今（27日）傳召彥霖失蹤前一日相伴放學的女同學作供。她指彥霖最後一次上學當日，躺在課室地面睡覺，放學後又取走儲物櫃所有物品，並約她翌日一同上學，惟最終未有依約出現。她曾致電對方卻無人接聽，之後有港鐵職員回電，指在調景嶺站發現彥霖的物品。女同學形容彥霖活潑開朗，無說過要傷害自己，當日更傳訊息她指：「影多啲靚相，畫多啲靚畫，擺上fb、ig畀人畀自己睇下」。

與彥霖相識4天覺對方多嘢講

現年18歲的趙鈞誼（下稱趙）指她與彥霖同班，雖然相識僅4天，但對方會聊及家庭的不快事以及在獄中服刑的男友，亦有說過有參加社運。她形容對方「好開朗、好開心、好活潑、好多嘢講」。

陳彥霖的同學趙鈞誼稱，彥霖失踪前一天還約她翌日一同上學。(林樂兒攝)

上課時拿同學背包當枕頭睡覺

趙指彥霖於去年9月19日最後一次上課，當日遲到，在上課期間用同學的背包當作枕頭睡在地上，稱前一晚睡不好，感到疲憊。趙又指，彥霖借了同學的綠色上衣拍照，說要拍護照相片之類。

放學拿走儲物櫃所有物品

她指下午1時放學後，彥霖拿走儲物櫃內的所有物品，包括畫具，甚至連櫃內的夾板也帶走。趙曾著她翌日再執拾，惟彥霖稱回家後要再次返校收拾東西。趙不明所以，但無再追問。她指彥霖花了半小時清走物品，隨後一起乘搭港鐵，期間彥霖一度坐在車廂地下。

透露之前一晚難入眠

趙續道，彥霖住在元朗，平日兩人會同於美孚站轉車，惟當日對方表示有事要辦，未有下車。彥霖說要去荃灣、太子及尖沙咀的K11畫廊，而同行的女同學就向趙傳訊息指彥霖沒有在荃灣站下車。

外聘研訊主任曾藹琪大律師隨後讀出彥霖當日下午與趙以WhatsApp聊天的內容，透露彥霖表示「好恐怖，我成晚冇瞓執嘢，痴x線」，趙問她為何無在美孚下車，彥霖則回覆「返緊」。此外，彥霖又說「我想返學開開心心做返自己」、「影多啲靚相，畫多啲靚畫，擺上fb、ig畀人畀自己睇下」，並欲刪去手機程式的帳號。而雙方在下午5時許後再無互傳訊息。

之前不曾如此認真聊天

趙庭上稱，彥霖傳來K11畫廊相片，但她認得日前已見過對方分享過該些照片；彥霖又謂「喺太子，原來唔記得咗落車」。趙再補充，指彥霖享受校園生活，想開新的帳號重新開始。她坦言彥霖之前不曾在WhatsApp如此認真地聊天，故此覺得奇怪。

彥霖在WhatsApp相約翌晨9時在調景嶺站見面，但當日早上未有現身。趙先行回校後，致電彥霖但不果，之後收到港鐵職員通知指彥霖的手機等物品留在調景嶺站，遂告知校方及陳母。

常在課室脫鞋行走

趙指彥霖無說過被人跟蹤威脅，或者要傷害自己，但曾提及常會聽到腳步聲，因而失眠。另外，彥霖也常常會在課室脫鞋行走。研訊主任播出一段片段，可見一名身穿黑色背心的女子在校園赤腳四處行走，趙認出片中人是彥霖。

裁判官高偉雄詢問彥霖有無服藥或吸大麻，趙稱彥霖曾透露吸過大麻但份量不多。她又說彥霖會貪玩反駁老師，但不算挑戰師長。

港鐵站留下畫紙畫筆及零食

港鐵站清潔女工甘桂英（下稱甘）指，去年9月19日傍晚6時許，看到調景嶺站A出口外的石壆上放著一堆物品，包括畫紙、畫筆、作文紙以及黑色的iPhone手機，旁邊有個盛著餅乾、糖果等零食的啡色紙袋，部份已被吃掉。她指平日會有人坐在石壆，她於該處等候一會但無人前來認領，遂通知調景嶺站站長。

她表示無發現任何證件，並形容以上東西非整齊放好，紙張似是被風吹散。裁判官詢問是否像有人放下物品後忘記取走，甘同意。

電話毋須輸入密碼可使用

車站管理主任調景嶺站莊林堅（下稱莊）就指，收到失物時，黑色的iPhone手機時已無電。他充電開機後，發現無需輸入密碼便可使用。他從通訊錄致電「sister」但無人接聽，及後致電「mommy」，對方稱不在香港，又指女兒應在美孚站，詢問為何會在調景嶺站發現其物品。莊回應不清楚，並著對方認領失物。他隔日上班後，從同事得悉對方已取回物品。兩名港鐵職員均指，拾到失物當日不見有人在港鐵站爭執。

研訊主任透露播出該站A出口的閉路電視錄影，可見當日下午5時35分，一名穿黑色背心的人出現在7-11便利店內，該人隨後走到店門外數次彎腰，然後坐在附近的石壆，逗留數分鐘再離開。

知專學院的職員明天將到庭作供，講解學校的閉路電視片段。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)