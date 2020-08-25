陳彥霖死因｜彥霖曾撰文提未來期望：完成學業　成人見人愛的女子

15歲女學生陳彥霖去年9月被發現浮屍油塘對出海面，死因庭今就事件繼續研訊。管理女童院的社工供稱，彥霖因去年8月的襲警案而第6度入住女童院，情緒反覆，彥霖曾投訴被捕時遭警察無禮對待，留宿期間又曾語無邏輯及有怪異行為。但一個月後，又變回故有情緒穩的彥霖，她並向社工提及有「幻聽幻覺」。彥霖在女童院期間，被要求寫一篇對未來三年有何期望的文章時，彥霖字裏行間流露她希望未來三年完成設計課程，並盼望成為一個「人見人愛的女子」。

死因庭昨日證供指出，陳彥霖（15歲）於去年9月19日失蹤，死亡時間為9月19日至22日這段時間。

警察上手扣時弄傷手

助理福會工作主任黃燕麗（下稱：黃）今供稱，彥霖於2019年分別於3月、5月和8月，三度進出女童院。2019年8月13日發生塘福襲警案，彥霖被法庭判入女童院，黃社工看見彥霖手上瘀痕，彥霖解釋是被警察鎖上手扣時掙扎而弄傷，女童院即拒絕接受彥霖，並要求警察送她回醫院驗傷。

女社工黃燕麗稱，陳彥霖在女童院期間，曾撰文提及對未來期望，希望能人見人愛的女子。(周芷晴攝)

曾投訴遭警員挑釁

8月15日彥霖回到女童院，黃敘述與警察「交收」彥霖時，彥霖在警察在場時，當着面投訴有警員挑釁她，對她無禮，該警員回應說：「你可以去投訴科投訴。」黃稱社署僅紀錄事件，沒有追問。同日晚上，根據女童院職員紀錄，指彥霖「時笑時哭」，對職員的指令反應混亂，又不斷按救命鐘制，但其實是想按對講機。

女童院拘留期間語言表達無邏輯

死因研訊主任曾藹琪大律師反問：「點解會覺得係按錯，可能彥霖真係想㩒救命鐘？」黃回應：「同事無解釋。」曾又問：「同事冇去確認彥霖點解想㩒對講機？」黃亦稱沒有。翌日，黃與彥霖傾談，從對話間判斷彥霖「語言表達無邏輯」，又突然提及她去塘福探男朋友，但彥霖在此之前，從沒提過有男友一事。

+ 8 + 7 + 6

被困單人房行為怪異

在女童院內，因彥霖是青少年犯，於是被困在單人房，日常生活只得自己一人。院舍職員記錄彥霖「行為不正常」，例如撕爛院規的簿子、倒水在自己床上及門隙、不斷㩒鐘喊食飯等。

至8月19日，黃指彥霖用牙刷將房內警鐘的膠邊刮出，房間亦見凌亂，院舍職員於是報警，調查是否涉及刑事毀壞；惟警察到場後，認為警鐘仍然能正常運作，就不落案檢控。其時，彥霖「大叫大嗌」及講粗口，但仍能辨認出到場警員的肩上有「A+」的號碼，即代表輔警，她並會說：「你都唔係警察，而係輔警？」彥霖其後被送院檢查。

稱有幻覺幻聽至行為怪異

這一趟彥霖在女童院住至9月12日，黃形容彥霖出院時「好大轉變，好似變噃（舊）個嗰彥霖」。她指彥霖情緒穩定後解釋，她早前有異常行為是因為有「幻聽幻覺」，及「訓得唔好」。

盼能完成學業與家開心過活

住院期間，彥霖按要求撰寫過一些計劃未來的反省文章，其中一篇是「未來三年的陳彥霖會是怎樣的」。彥霖寫道：她將會完成設計課程，學有所成，與家人開開心心生活，成為一個人見人愛的女子」。

聆訊下午繼續。

案件編號：CCDI870/2019