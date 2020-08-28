新冠肺炎｜美容院今重開小店預約爆滿　停業多時難賺「口罩瘡」錢

疫情稍為緩和下，確診數字有所減少，今日（28日）美容院將會重開。休業超過一個月，昨日已有不少業界小店的負責人已經返回崗位進行消毒等作準備。銅鑼灣一間美容中心負責人關玉竹說，不少顧客由於多個星期未能「執靚個樣」，日前已經有20多人致電預約「急救」，今日會「爆滿」，但生意能否持續，要兩星期後才能「見真章」。 抗疫期間，口罩成為港人日常，但不少人因皮膚長期「焗住」，生滿暗粒，關笑言本來以為可發逆市出奇招取勝，為客人清理臉上煩惱，可惜推出限令一下，美夢破碎，現時只能希望「明天會更好」，做足防疫措施，讓職員和顧客都毋須擔心。

停業一個多月 業主只減租一成

於銅鑼灣開設傳統美容中心的關玉竹說，多一個月內構思出各種防疫措施，為開業一刻準備，超過六星期不能開業，期間每個星期一亦感到非常緊張，「我已經習慣咗每個星期一，早上一定要密切留意新聞，始終我哋呢個幾月冇開，都係要交返正常租金。」

她表示，店舖租金大約四萬，業主無大幅減租，「佢真係唔會睬你，每次都係派個所謂代表同你傾，每個月要同佢講一次，先少少哋減10%，仲要同你講我只係打工，乜嘢都話唔到事。」坦言港府鼓勵業主減租共渡時間，似乎完全不奏效，連同其他人工支出、燈油火蠟等等，每個月花費約八萬元，由於美容院不時因應政府要求停業，租金往往是「白交」。

港府兩輪防疫抗疫基金及專為美容業的抗疫基金，關玉竹獲發約三萬元資助，不足以交一個月的租金，資助亦大部份用於員工，現時唯有積極面對，「我只能夠成日諗，唔係得我一個人有影響，咁樣會積極啲。」

美容院8月28日重開，有美容院已準備全套防疫裝備。顧客要戴頭套，床單改用即棄。（歐嘉樂攝）

熟客怕感染少出街 新客更難覓

抗疫期間，由於美容中心曾經爆發疫症，加上不少客人減少外出，以專門做熟客生意的小型美容店亦受到影響， 關玉竹說：「好多熟客又每一兩個星期嚟一次，改咗一個月一次，你都咪話冇影響㗎，加上新客又少咗，其中有幾日開返之後都無客嚟，有時就一日得幾個，開返其實都好有影響。」

她說，去年社會運動，銅鑼灣不是成為「主戰場」，生意下降約三成，今年疫症期間每況愈下，影響更為嚴重，「一直咁跌，三成四成五成咁跌落去⋯根本上冇得擔心咁多。」

+ 3 + 2

部份美容師辭職 返回內地避疫

另一方面，美容師亦擔心受到感染，部份人已經辭職返回內地居住，「香港政府政策令到佢哋冇信心，好驚，返大陸返深圳住好過。」她說有員工用大量酒精、搓手液等，弄得雙手皮膚破損，只好由她們離開，作為老闆只能夠坦然接受，「佢哋首先係會擔心疫情，好驚受到感染，之後擔心無工開。」她希望政府要有令人有信心的長遠對策。

▼8.28重新開放場所▼

+ 12 + 11 + 10

市民生「口罩瘡」 美容院卻要停業

另外，抗疫期間，所有市民均要戴上口罩防疫，不少「愛靚一族」因皮膚長期「焗住」，生滿暗粒，非常頭痛，不少客人到來服務主要是為清除臉上的種種煩惱，關玉竹笑言，本來有一刻以為可發逆市出奇招取勝，發「除暗粒財」，為客人清理臉上煩惱，可惜推出美容業的限令一下，美夢破碎，「我哋專科同人哋清潔毛孔，冇啦，乜嘢都唔使諗。」

搜購防疫裝備

停業期間，關玉竹已經物色多種防疫裝備，包括為美容師而設的面罩、眼罩、圍裙及保護衣，以及準備為客人的即用即棄床墊、頭套及即棄毛巾等，進入美容院前，亦要為客人噴上防菌塗層、酒精，並要填上申報表及量度體溫。

她說已經做到最足，更會向每個客人講解如何清潔，讓他們更放心。