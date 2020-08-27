新冠肺炎｜港患者死亡率1.6%　遠低於海外　男女六四比

本港迎來新型冠狀病毒肺炎疫情第三波，至今累計逾80患者離世，醫院管理局數據顯示，截至8月23日的4,683名確診患者當中，有77人離世，死亡率約1.6%，遠低於全球各國死亡率逾20%的中位數。港離世患者當中有有約六成是男性，四成是女性，成因暫不清晰。 醫管局代表估計，死亡率的差異大，或與海外疫情嚴重致醫療系統無法負擔有關，香港最壞的情況是同時有51位確診者入住深切治療部，公立醫院仍有能力應付。

死亡個案男多於女 未知原因

醫管局數據顯示，截至8月23日，本港共有77名新型肺炎患者離世，死亡率約1.6%，離世者年齡中位數為83歲，逾六成人是70歲或以上，有逾94%病人本身有長期病患，更有患者入院僅一日即離世。

醫管局臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢稱，死亡個案有約六成是男性、四成是女性，嚴重個案同樣以男性較多，暫未知箇中原因。

曾德賢（右）稱本港大部份患者出院後一個月仍對病毒抗體呈陽性，料二次感染不常見。（陳倩婷攝）

海外死亡率逾20%

瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎指，死亡率1.6%是非常低，海外的死亡率中位數超過20%，爆疫初期更高至逾60%，他認為現時大家對疾病的了解及治療方式增加，有助降低死亡率，而港與海外的死亡率差異，或源於海外爆疫初期確診個案急增，醫療系統未能負擔所致。

他續指，香港最差的情況是同時有51位確診者需入住深切治療部，而公立醫院深切治療部負壓床最大容量為116張，仍有能力應付。

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港4.2%患者需入ICU 年老者未必適合做入侵性治療

本港第三波疫情約3,477宗病例，年齡中位數是48歲，較第二波的32歲年長，但確診者年齡由三個月大至100歲，曾德賢形容新冠肺炎是「大小通吃」。

嚴重個案方面，4,683名患者當中有199人、約4.2%需轉入深切治療部，同樣以男性為多，當中61%患者需用呼吸機治療，6人需接駁人工肺以續命，157人其後康復出院。有部份患者治療期間急性腎衰竭需洗腎，亦有人出現血栓需服用薄血藥。

死者當中僅約36%曾入住ICU，蘇栩頎解釋，有年長及長期病患者未必適合做入侵性的治療，故醫院會與家人商討治療方案，選擇以支援治療，患者可在較舒服的情況下離世。

有重症者出現混亂 胡言亂語、不知身在何處

曾德賢指，確診患者有約八、九成人有發燒，其他常見病徵包括食慾不振、疲勞、咳嗽等。他分享指，見過嚴重個案患者出現混亂，該五十多歲病人本身無長期病，惟治療期間有胡言亂語，亦不知自己所處的地方，院方擔憂病毒影響腦部，遂為該病人做腦部掃描及抽腦脊髓液做檢測，未發現有病毒或抗體，病人於不足一星期內恢復。曾德賢相信該個案未必受病毒影響，或因其有潛在精神變異的傾向有關。

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二次感染料不常見 暫不安排康復患者再做檢測

本港日前錄全球首例二次感染新型肺炎個案，曾德賢引述文獻紀錄患者感染後八星期，有4成患者的抗體消失，亦有文獻指，受SARS及MERS病毒感染較嚴重的話，所產生的抗體壽命會較長，保護力較強，意味「病得嚴重一點，就有足夠抗體」。

被問到本港康復患者是否需要再在覆診時再做病毒檢測，曾德賢稱本港八、九成患者出院後一個月，抗體測試仍呈陽性，他相信二次感染不常見，故暫未有此安排，但他承認目前未有太多新冠病毒的抗體數據，包括抗體將持續多久、如何增強抗體產生等。