新冠肺炎｜蛋白酶抑制劑副作用多剔出主要藥物　瑞德西韋非神藥

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公立醫院過去主要混合3種抗病毒藥物治療確診者，醫院管理局今日（27日）透露，由於部份患者使用蛋白酶抑制劑後肝功能受影響，故將更新用藥指引，日後會以干擾素為主要藥物，配合利巴韋林使用。 新藥瑞德西韋的退燒效用顯著，但尚欠病毒量相關研究，醫管局代表強調其「並非神藥」，而本港的劑量少，將留予合適病人使用。 沙士爆發時公院曾處方高劑量類固醇予病人，引致骨枯等後遺症。新冠肺炎的嚴重個案亦獲處方類固醇，但劑量僅沙士時的百分之一，亦只會用藥7至10日，料併發症機會不大。

醫院管理局今日（27日）透露，由於部份新冠肺炎患者使用蛋白酶抑制劑後肝功能受影響，故將更新用藥指引，日後會以干擾素為主要藥物，配合利巴韋林使用。（資料圖片／高仲明攝）

自新型肺炎疫情爆發以來，本港在抗病毒治療上一直沿用「雞尾酒療法」，以三種藥物混合處方予確診者，分別是蛋白酶抑制劑、干擾素及利巴韋林，有研究證明於發病早期混合用藥，較單獨使用蛋白酶抑制劑的效用更高。

醫院管理局臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢透露，由於較多患者使用蛋白酶抑制劑後肝功能受破壞、肝酵素高，亦出現嚴重腹瀉，很多病人無法用此藥，基於其副作多，故將已修訂用藥指引，將干擾素列為主要藥物，配合利巴韋林使用，在壓抑病毒方面有很好的效用。

利巴韋林已知不適用於貧血病人身上，曾德賢稱若病人不能用利巴韋林，才考慮處方蛋白酶抑制劑，新用藥指引料快將公布。

曾德賢稱將更新用藥指引，蛋白酶抑制劑日後將視為非主要藥物。（陳倩婷攝）

新藥瑞德西韋欠病毒量研究 曾德賢：並非神藥

瑞德西韋被多國視為有效治療新冠肺炎的藥物，曾德賢指，雖有研究顯示瑞德西韋較一般安慰劑而言，用藥後臨床的康復時間可縮短，但目前未有瑞德西韋對降低病毒量是否有效的雙盲對照研究，他強調「並非神藥」。

目前有研究顯示，需用氧的病人處方瑞德西韋效果較好，藥物退燒的效果顯著。本港有30名病人早前參與臨床研究，曾德賢稱尚餘約300劑瑞德西韋可供病人使用，但每個病人需用6劑，即僅得50人可用，藥廠每次亦只能供應數百劑藥物，故會留予合適的患者使用。

蘇栩頎指，目前向新型肺炎重症患者處方低劑量類固醇，有助控制炎症，料併發症風險不大。（陳倩婷攝）

重症者發炎需處方類固醇 劑量僅沙士時百分之一

本港截至8月23日共4,683名患者當中，有199人需轉入深切治療部，瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎透露，重症患者在經過病毒複製期之後，或會進入免疫失衡期，免疫系統的反應過敏引致嚴重炎症，再致器官急性衰竭危害性命，院方會向ICU患者處方類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone），或安挺樂（Tocilizumab）以減低死亡率。

2003年沙士時，患者獲處方高劑量類固醇引發骨枯、糖尿病等併發症，蘇栩頎指目前每日處方6毫克類固醇藥予病人，與其他並非新型肺炎的ICU病人劑量相若，加上用藥時間控制在較短的7至10日，相信短期引發併發症機會不大。

曾德賢指今次治療重症者的類固醇藥物劑量是當年沙士的百分之一，又稱有糖尿病患者用藥後控制血糖情況較差，但他們選擇「救咗個肺先」。

21康復者捐了40次恢復血漿 望更多年輕患者願捐出

另一治療方式是將康復患者的恢復血漿輸入患者體內，血漿內的中和抗體有助消滅病毒。香港紅十字會輸血服務中心數據顯示，截至8月19日共收集了40次恢復血漿分別由21名新型肺炎康復者捐贈，已有36份恢復血漿用作治療34名病人。

蘇栩頎說，恢復血漿常見會於病人發病後首數日、病毒CT值較高的時候輸血，以達抑制病毒量的效果。曾德賢稱血漿料可保存一個月，若再有第四波疫情望有更多康復者願捐出血漿，日後可幫到較「麻煩」的個案。