駿洋邨今起派鎖匙　住户稱心情大起伏　盼全數歸還：五座齊齊整整

政府早前徵用駿洋邨作檢疫用途，將分兩批安排住户入伙，第四及第五座住户於今日（28日）陸續取鎖匙。房屋署辦事處於早上9時開放，惟未屆開放時間已有住户在場等候。有一家四口的住户輪候公屋8年，以「大起伏」形容等候入伙心情。對於其他三座仍然入伙無期，她希望能儘快安排入伙，「五座一齊齊齊整整。」

早上約9時，有約10人等候取鎖匙。（龔嘉盛攝）

房屋署今日（28日）安排駿洋邨第四及第五座居民取鎖匙。房屋署辦事處於早上9時開放，於開門前已有約10名住户到場等候。今日共約有40户前來辦入伙手續。

獲派第五座單位的住户鄭太太，一早與兩名兒子及丈夫到場等候取鎖匙。她稱輪候公屋8年，終獲安排上樓感到開心。她指原居於觀塘以一萬元租樓「嗰度都好細」，現獲安排上樓終於不用「捱貴租」。她形容於等候駿洋邨期間心情「大起跌」，又稱會注意衞生，一回家就會更衣。她希望政府能儘快安排其餘三座入伙，「五座一齊可以齊齊整整。」

「有得搬入嚟就ok」

同樣一家四口獲派駿湖樓的朱先生及朱太太，稱家庭輪候公屋已有10年，於等候駿洋邨入伙期間「有開心有失落」，曾獲通知可上樓但其後又要延期，加上家中有年齡4歲及5歲的子女，對於安排入學有影響。他稱，對於與檢疫人士同住感擔心，因社區有無源頭個案，自己與家人會做好衞生，包括多洗手及減少外出。

輪候公屋五、六年的黃女士稱，早前租住舊樓單位，對於可獲安排入伙感開心，「個個人都想搬入嚟。」對於要與檢疫人士同住，她坦言感到擔心，「有得搬入嚟就ok。」

因應疫情，房屋署於辦事處外貼上「交叉」貼紙，並呼籲等候人士隔開排隊。而在辦事處內放置的椅子亦有隔開。期間有保安一度要求採訪記者離開，並阻撓拍攝鏡頭。