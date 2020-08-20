駿洋邨｜區議員：準住戶憂感染或買保護衣　裝修工人不敢入邨工作

新冠肺炎疫情持續，政府日前公布未能如期交還駿洋邨第一至第三座，在今年年底前仍需使用作檢疫中心，準住戶要到明年第二季才可陸續入伙，至於第四、第五座準租戶則將於本月底陸續入伙。 沙田區議員麥梓健今天（20日）在電台節目表示，政府再一次出爾反爾，失信於民，令很多準住戶十分憤怒。他指，第四、五座住戶進退兩難，一方面憂慮與檢疫人士同住一邨會有風險，「但今次唔住又唔知幾時先可以上樓」，有人擔心是否需要穿著全套防護裝備到屋邨取門匙，又有人指裝修工人也不敢到駿洋邨工作。而第一至三座準住戶無能力再交租，麥梓健呼籲政府提供恩恤安排，例如每月補貼住戶6000元，至他們可以入伙為止。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在8月14日的記者會上表示，原本預計在月中停止運作的駿洋邨檢疫中心，暫時不會歸還。（資料圖片／盧翊銘攝）

麥梓健在港台節目《千禧年代》表示，駿洋邨第一至三座仍用作檢疫中心，與第四、五座之間只有兩米高水馬分隔，第四、五座住戶一方面憂慮與檢疫人士同住一邨會有風險，「但今次唔住又唔知幾時先可以上樓」，形容準住戶心理壓力很大，「佢哋好驚，今個月28號拎匙，諗緊係咪要買保護衣，裝修師傅都話唔敢入去。」

建議每月向受影響準住戶發放6000元補貼 至入伙為止

他續指，第一至三座的準住戶經濟狀況不理想，很多人無能力交租，或因經濟差而失業，部分人情況出現問題，需要服藥。麥梓健建議，政府每月補貼第一至三座準住戶6000元，至他們可以入伙為止，並為他們提供社工支援；另外亦應盡快尋找酒店或遠離民居的地點作檢疫中心，為應對疫情作出周全計劃。

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