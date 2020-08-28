全民檢測｜九龍灣展貿設檢測中心　醫管局工會反對：內有同事返工

政府將於下周二（9月1日）推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，去年罷工要求「封關」的醫管局員工陣線表示，反對在九龍灣國際展貿中心 (KITEC)三樓匯星設置檢測中心，工會指，醫院管理局總部於九展設有辦公室，超過數百名員工於該處工作，擔心檢測會引致市民咳嗽、打噴嚏甚至嘔吐，所產生的飛沫可污染數米內的環境，「實在令人擔心檢測中心變爆疫中心。」 工會質疑這批「隱形病人」乘坐穿梭巴士往返德福與九展、檢測後到商場食肆除下口罩堂食，會否增加醫管局員工感染風險。 按政府計劃，參與全民檢測者均是無病徵，並有5,000名醫護人士報名參與計劃。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前表示，全民檢測正是要找出隱形病人。

政府將在九龍灣國際展貿中心三樓匯星設立其中一個檢測中心。 （工會提供）

指參加者檢測時咳嗽有風險

醫管局員工陣線主席余慧明表示，昨天下午接到醫管局內部電郵通知，政府將在九龍灣國際展貿中心3樓匯星設立其中一個檢測中心，惟事前並無收到中心管理處或醫管局諮詢。她稱，醫管局總部於九展設有辦公室，超過數百名員工於該大廈6、7、11樓工作，「作為工會代表，本人對當局只用電郵通知員工此安排，卻沒有盡力保障員工作安全表示極度遺憾。」

工會認為，檢測時會引致參加者咳嗽、打噴嚏甚至嘔吐，所產生的飛沫可污染數米內的環境，而病毒於環境表面停達數小時至超過一天，「中心的衞生控制情況又令人抱有懷疑，實在令人擔心檢測中心變爆疫中心。」

政府將於9月1日推行「全民檢測」，醫管局員工陣線表示，其中一個檢測中心地點是九龍灣國際展貿中心 (KITEC)三樓匯星。 （資料圖片／林若勤攝）

工會指，商場於電郵只交代兩項特別安排：匯星對出一帶位置將會圍封，公眾位置將會加強清潔和消毒；所有活動參與者必於地下中央廣場量度體溫後，方可轉乘觀光升降機到會場。工會認為，商場並無說明檢查後的流程安排，包括會否要求參加者立刻離開商場；抑或容許參加者接受檢測後於商場食肆進食，「而增加商場內交叉感染風險。」

工會要求政府交代使用九展作檢測中心的原因，並質疑物業及設施管理有否向各租戶（包括醫管局）作出諮詢，又要求當局交代大量參加者乘坐穿梭巴士往返德福與九展，會否增加員工上下班感染風險；「隱形病人」檢測後到商場食肆除下口罩堂食，會否增餐廳進食的員工感染風險。另外，工會質問醫管局會否容許員工實行在家工作，並於計劃完結後，確保商場徹底消毒才回復正常上班時間。

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