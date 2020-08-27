全民檢測｜聶德權親解登記細節　長者無手機號碼也有辦法

新冠肺炎病毒普及檢測將於9月1日舉行，公務員事務局局長聶德權與「醫護誠信同行」主席林哲玄，今晚（27日）出席立法會議員陳凱欣的網上直播，談及檢測細節和需要留意的情況。

對於外界質疑為何由公務員事務局負責普及檢測，聶德權表示普及檢測很大規模，亦需要重用大量人手，當中涉及很多公務員，例如創新及科技局協助建立預約系統，民政事務局則協調場地，因此要由公務員事務局調動。

除了咽喉或鼻腔曾經接受手術人士和6歲以下兒童外，所有持有香港身分證的市民都可以自願性質接受免費病毒檢測，本周六（29日）起接受市民預約登記。（資料圖片）

網上登記姓名、身份證號碼及手機號碼

聶德權表示，市民星期六（29日）可以網上預約檢測，十八區都會有檢測場地。他表示，網上預約十分簡單，只需要登記姓名、身份證號碼及手機號碼，選好檢測時間，就會收到短訊通知，屆時到檢測場地展示預約時間，到登記櫃位以身份證號碼登記，就可以進行檢測，以免太多人聚集。檢測完兩三日後就有結果，陰性就會收到短訊通知，如結果是陽性則會以「各種方法」聯絡當事人。

如有長者不懂得上網，聶德權表示可以由相熟人士代為登記，市民亦可於郵政局及屋邨辦事處登記。如無手機號碼，亦可以用相熟人士的手機號碼登記，以接收檢測結果。

採集鼻前腔及咽喉樣本 而非鼻咽樣本

林哲玄表示，今次檢測是採集鼻前腔及咽喉的樣本，只需要伸入一至兩厘米，而不是深入鼻咽採集樣本。至於咽喉樣本，則要伸至較入的咽喉。

有建議指可以先讓高危群組人士檢測，聶德權表示已經有群組檢測，並會持續進行，而今次普及檢測是在社會上「掃一轉」，以發現社區的隱形患者。

長遠來說，聶德權指今次檢測讓本港檢測能力加強，同時亦可讓市民習慣檢測，將來再有其他疫情都可以立即開始檢測。