全民檢測｜曾祈殷︰醫護未知檢測站細節　排隊、採樣區須保持距離

「普及檢測計劃」將於下周二（9月1日）起展開。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（28日）在電台節目上表示，就檢測站位置、運作模式、人手安排、通風設備等，仍未知詳情，關注檢測站有無設高效能抽風系統，須有足夠感染控制措施，包括排隊、採樣區須有足夠距離。 他指，他個人看法是愈多人參與檢測愈好，以找出隱形傳播鏈，惟政府放寬社交措施，時間上不理想，他估算如有百多萬人參與已算理想，料每日確診數字會回升至約30多至40宗。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾祈殷今早（28日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，當局為自願參與的醫護人士進行N95口罩面型配合測試，惟就檢測站位置、運作模式、醫護集合地點等詳情未知，所掌握的與市民差不多，「資訊未有好明確。」醫護目前只可以選優先想在哪一區服務，但仍未知是什麼檢測站，工作時間為朝八晚八，分兩更。

他關注，檢測站現場環境，須有足夠感染控制措施，包括建議人與人之間尤其排隊時、採樣區須保持距離。他關注，現場環境有無設有高過濾通風系統等，前線醫護未獲相關資訊。

若市民在抽樣期間打噴嚏 要相隔離一段時間再放人

他提到，南韓做法是安排檢測人士進入如電話亭般的獨立負壓空間，不過相信本港未必趕及為百個檢測站安裝相關硬件，若市民在抽樣期間打噴嚏，只能用較原始方法，要相隔一段時間才安排下一位入去，因飛沫粒子會停留，有感染風險。

參與醫護的裝備方面，曾祈殷表示，較理想是參考醫管局做法，處理完一名患者後，即換更換乾淨保護衣，惟穿脫保護衣最少要15分鐘，現場亦須有足夠的洗手設備。

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現時放寬社交措施 時間不理想

就坊間反應，曾祈殷認為政府現時放寬部分社交措施，時間上不理想，或降低市民參與意欲，他個人看法是愈多人參與愈好，以找出隱形傳播鏈，他估算如有百多萬人參與已算理想，料連同高風險群組檢測，每日確診數字會回升至約30多宗至40宗。

聽眾馮小姐稱她是退休醫護，已報名參加全民檢測計劃，認為政府有為他們提供度身N95及將有簡介會，她已很滿意，她鼓勵多些市民檢測，認為盡早找到隱形患者，可幫助改善市民生活。聽眾陳女士表示，擔心醫護保護衣物不足，即使可替換N95，惟眼罩、保護衣仍有機會沾到病毒，繼而形成傳播。