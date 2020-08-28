新冠肺炎｜旅遊業憂保就業過後現倒閉潮　倡推健康碼「旅遊氣泡」

撰文：鄭秋玲
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新冠肺炎疫情持續。香港旅行社東主協會主席梁國興今早（28日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，疫情稍緩希望當局推出健康碼，並資助檢測費用，以建立「旅遊氣泡」，先以粵港澳地區開始，再推廣至泰國和日本等，助業界維持生計。
他指，業界從業員開工不足，最差有行家一星期開工一天、有人一個月只能上班兩、三天，憂政府的保就業計劃完結後，有至少三成旅行社要縮小規模甚至結業。
香港旅行社東主協會主席梁國興今早（28日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，疫情稍緩希望當局推出健康碼，以建立「旅遊氣泡」，先以粵港澳地區開始。（資料圖片／高仲明）
藝文界冀防疫基金改支援方式 助自由工作者
另外，香港藝術發展局委員及戲劇組主席李俊亮表示，業界因疫情現時停擺，表演場所都限聚令都要關閉，今年為止開放場館的時間只得一個月。該界別工作者多數是自由身，如表演藝術方面有七成至八成人為自由身，加上藝文界不少人是邊創作，邊從事藝術教育工作，同時受學校停課影響，難預視何時可以復工。他希望，政府在防疫基金的津貼運用上，應改善支援方案及形式，放寬對自由身工作者的要求，或可交由業界或藝發局負責認證。
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