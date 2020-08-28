新冠肺炎｜旅遊業憂保就業過後現倒閉潮　倡推健康碼「旅遊氣泡」

新冠肺炎疫情持續。香港旅行社東主協會主席梁國興今早（28日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，疫情稍緩希望當局推出健康碼，並資助檢測費用，以建立「旅遊氣泡」，先以粵港澳地區開始，再推廣至泰國和日本等，助業界維持生計。

他指，業界從業員開工不足，最差有行家一星期開工一天、有人一個月只能上班兩、三天，憂政府的保就業計劃完結後，有至少三成旅行社要縮小規模甚至結業。