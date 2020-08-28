全民檢測｜市民周六7時起可預約　專人於郵局、屋邨辦事處助長者

社會新聞
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政府將於9月1日推行「全民檢測」，政府今天（28日）召開記者會公布詳情。公務員事務局局長聶德權表示，政府設置了141個檢測中心，亦於網上設立預約系統，市民由明早7時起可以預約，每個時段為30分鐘。

市民在預約系統輸入個人資料，選擇檢測日期、時段、地點後，若成功預約，將會收到短訊通知，而長者可以在辦公時間到郵局、屋邨辦事處，政府安排了人員協助他們預約。

食物及衞生局局長陳肇始又稱，至今有6000名醫護及相關學科的醫護學生參與協助採樣。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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市民周六7時起可預約，在「普及社區檢測測計劃」網站，進行登記預約及選擇檢測中心。

聶德權表示，市民抵達檢測中心後，會量度體溫，並有人核對身分、檢視其確認預約的通知短訊，市民會在等候區等待，其後於採集處採樣，醫護會在市民鼻腔1至2厘米位置，以及咽喉位置採樣，樣本會每天分數次送到火眼實驗室。他強調，政府會設GPS定位系統追蹤樣本去向，所有檢測只會在香港進行，檢測機構不會知道市民的個人資料，只會知道樣本瓶上的序號。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼

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