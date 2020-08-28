全民檢測｜市民周六7時起可預約　專人於郵局、屋邨辦事處助長者

政府將於9月1日推行「全民檢測」，政府今天（28日）召開記者會公布詳情。公務員事務局局長聶德權表示，政府設置了141個檢測中心，亦於網上設立預約系統，市民由明早7時起可以預約，每個時段為30分鐘。

市民在預約系統輸入個人資料，選擇檢測日期、時段、地點後，若成功預約，將會收到短訊通知，而長者可以在辦公時間到郵局、屋邨辦事處，政府安排了人員協助他們預約。

食物及衞生局局長陳肇始又稱，至今有6000名醫護及相關學科的醫護學生參與協助採樣。