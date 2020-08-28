新冠肺炎｜放寬戶外運動不必戴口罩　市民憂有隱形患者拒棄罩

政府今天（28日）起逐步放寬社交距離措施，市民在戶外做運動時和郊野公園範圍可以不戴口罩，為期七天至9月3日為止。 就今早於觀塘海濱花園所見，大部分市民運動時仍有戴口罩，有市民表示雖然辛苦，但習慣了戴口罩，疫情未過不敢鬆懈。

因應新冠肺炎實施的口罩令逐步放寬，政府今天起容許市民在戶外做運動時和郊野公園範圍可以不戴口罩。不少市民早上在觀塘海濱花園跑步和健身，依然有逾半市民配戴口罩做運動。

每天來海濱花園慢跑運動的麥先生，為了安全繼續配戴口罩。（陳家怡攝）

做慢走運動市民：安全為上續戴口罩

每天來海濱花園慢走運動的麥先生為了保險和安全為上，繼續配戴口罩，他表示知道政府放寬行山不必戴口罩，但認為「頂得順」。他說，戴口罩慢走時說話感到「有啲焗促」，最初不太習慣。自游泳池關閉後，作為長者的他無法游泳，唯有悠閒地慢走運動。他形容口罩令實施以來，公園一直多人做運動，包括老中青的市民。

他表示口罩內還有一層阻隔，比較方便，否則好似風箱，口罩會隨呼吸吹脹收縮，感覺不舒服，「衫都濕」，口罩亦會濕。習慣早上來運動的他不擔心中暑，會適時坐下飲水。他指可能全民檢測過後，個人感到安全，政府宣布不用戴口罩就會不戴口罩。

指每天花一個外科口罩好奢侈

每星期跑步四至五次的袁先生通常由海濱公園跑去啟德郵輪碼頭，他表示戴口罩做運動都辛苦，做帶氧運動會吸回二氧化碳，未必個個有運動口罩。他認為每天花一個外科口罩已很奢侈，會選擇可重用的布口罩運動，不戴口罩時會和其他人保持六至七米距離。他在疫情期間照常運動，希望提高抵抗力，他指出現時社會出現抗疫疲勞，不運動亦是消極抗疫方法。

以前習慣去體育館和健身中心等地方運動的唐小姐表示，出於心理作用仍然戴口罩健身，認為比較安全。她指出個案減少至零才會不戴口罩，又理解有市民因為辛苦而除口罩做運動。室內體育場所近月因應疫情須關閉，她轉去戶外運動，認為在無冷氣地方運動對身體或較健康，在木地板跑步更好，不過都希望室內體育場所盡快重新開啟。

梁先生表示，習慣了兩星期戴口罩運動，不清楚海濱公園是否屬於轄免地點，安全起見戴口罩。他指外科口罩會濕透，但認為要清洗運動口罩更麻煩，但為了抗疫無辦法，不做運動更加不健康。康文署轄下的體育館未開，暫時不能用健身器械，他表示在街上運動則有新鮮空氣，他可以在其他地方運動，可是健身中心從業員難以糊口，更加辛苦。他擔心社區中有隱形患者，表示維持零確診一段時間才會放鬆。

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