全民檢測｜油尖旺議員揚言禁制麥花臣場館設檢測中心　民政反駁

自願參與的全民檢測「普及社區檢測計劃」下周二（9月1日）展開，全港有超過141個檢測中心，旺角麥花臣場館是其中之一。有區議員和居民反對徵用場地事前未有諮詢，而政府強行在麥花臣場館設檢測中心，樓上麥花臣匯居住了200多戶居民，住宅和場館的糞渠和通風系統相連，或有病毒傳播風險。 區議員表示業委會正考慮申請禁制令，禁止政府徵用作檢測中心。民政事務專員余健強在回覆居民信件中表示，根據機電工程署視察，麥花臣場館能提供足夠通風量，空氣可直接排出戶外，衞生署評估場館符合檢測中心的感染控制要求，麥花臣場館和麥花臣匯同一大樓對選址不構成影響。

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政府今天（28日）公布下周二開展的全民檢測細節，全港共有141個檢測中心，包括多間官校、體育館和社區會堂。市民明天（29日）早上七時起可網上預約，檢測中心在不同預約時段設有限額，避免過多人聚集。

位於旺角的香港遊樂場協會麥花臣場館是其中一個檢測中心，多名油尖旺區議員和居民反對政府未有諮詢就徵用上址，指出場館樓上的麥花臣匯居住了200多戶居民，有居民接受記者訪問才得知樓下將設採樣中心。區議員在本周二發起聯署反對，有超過一半麥花臣匯住戶和500多戶附近居民參與。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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油尖旺區議員朱江瑋在本周一有消息指麥花臣場館會作為檢測中心，但居民和附近商戶並不知情，他曾向政府和遊樂場協會反映，但未可釋除到居民疑慮，批評政府零諮詢是「大石砸死蟹」，他又指出全港唯有這個檢測中心地點是和住宅相連。

麥花臣匯居民代表顧先生指出，麥花臣場館的通風系統和糞渠排氣和住宅相通，平時場館表演有煙霧效果時也會影響到樓上住戶，檢測中心鄰近民居，或有病毒傳播風險。

惟根據世衞資料，新冠病毒不會經由空氣傳播。

油尖旺區議員朱江瑋批評政府零諮詢是「大石砸死蟹」，指出這個檢測中心地點是和住宅相連。（黃寶瑩攝）

麥花臣匯居民代表顧先生指出麥花臣場館的通風系統和糞渠排氣和住宅相通，或有病毒傳播風險。（黃寶瑩攝）

民政事務專員反駁：衞生署評估符合感染控制要求

麥花臣匯居民代表顧先生周二去信多個政府部門，包括民政事務處、衞生署和特首辦，但當局沒有回應住戶的憂慮。民政事務專員余健強回覆指，根據機電工程署視察，麥花臣場館能提供足夠通風量，空氣可直接排出戶外，衞生署評估場館符合檢測中心的感染控制要求，麥花臣場館和麥花臣匯同一大樓對選址不構成影響。

朱江瑋促請當局在下周二全民檢測前，回應居民的疑慮。本身是律師的油尖旺區議員林健文表示，居民感到失望和憤怒，業委會將採取法律行動，考慮申請禁制令，運用大廈公契權力，禁止場館被徵用作檢測中心。