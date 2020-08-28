全民檢測｜141間檢測中心地點曝光　18區上榜官校、體育館逐一睇

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。 今日（28日）政府公佈共141間社區檢測中心的地點，主要有三類，一是教育局的官立學校，二是民政事務總署的社區中心，三是康文署的體育館。元朗區最多，有14間；其次就是葵青區，有13間；沙田和觀塘則各12間；離島最少，只有一間，設在東涌文東路體育館，因此長洲、南丫島居民，最近或要到港島的檢測中心進行抽樣。

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金鐘政府總部檢測中心不接受預約​

政府公布「普及社區檢測計劃」，全港18區共有141間檢測中心，當中包含多間體育館、官校、社區中心及大會堂等等。灣仔會展中心、九龍灣國際展貿中心、香港遊樂場協會麥花臣場館、伊利沙伯體育館都有在榜上，金鐘的政府總部亦上榜，惟不接受預約。

不少官校也榜上有名，包括北角官立小學、龍翔官立中學、皇仁書院、觀塘功樂官立中學都在榜上。另外，離島只有一間檢測匯中心，新界東涌文東路39號東涌巿政大樓地下的東涌文東路體育館。

明早起7時可開始接受預約

政府早前指「普及社區檢測計劃」屬於自願性質，除部分不適合進行檢測的人士外，所有沒有病徵並持有有效香港居民身份證的市民，可免費接受一次過2019冠狀病毒檢測服務。計劃由2020年9月1日正式開展，明日（29日）早上7時起，開始接受預約，為期7天，視乎進度延長最多7天。

政府亦表示，市民可前往任何一個社區檢測中心，由受過相關醫護訓練的人員負責採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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