全民檢測｜一文看清檢測中心　兩類人及12種病徵人士不應參加

政府推出自願性質的「普及社區檢測計劃」，由明日（29日，星期六）早上7時開始接受24小時網上預約，下周二（9月1日）起正式推行，為期7日，設114個檢測站，費用全免，屬自願性質，由醫護人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，即檢測者兩邊鼻腔約1至2厘米深的位置和咽喉，從黏膜表皮揩拭取得分泌物。 不過有兩類人不適合參與，包括6歲以下兒童，以及咽喉或鼻腔曾接受手術人士。另外，如有任何病徵人士，如有發燒、乏力、嗅覺或味覺喪失、皮疹、手指腳趾有不尋常變色等，均不應該參與今次計劃。

明早起7時開始接受網上預約

全民檢測會於9月1日推行，為期7日，視乎進度，延長不多於7日。設114個檢測站，地點上載了全民檢測計劃專題網站。

預約安排方面，由明日早上7時開始，可以24小時在全民檢測計劃專題網站預約，可供預約時間為7天期間內早上8時至晚上8時，每30分鐘為一時段。

預約須填寫姓名、身份證號碼或出生登記編號、輸入可供接收本地SMS短訊的本地流動電話號碼，然後選擇社區檢測中心及預約時段，每次只可預約一個檢測中心的一個時段。完成預約後，會收到確認短訊。如未能如期赴約，要盡早取消預約。

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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6歲以下兒童​不可參加

費用全免，屬自願性質。只提供一次檢測，除非個別市民檢測後接觸過高危群組，始可再預約第二次檢測。6歲以下兒童，以及咽喉或鼻腔曾接受手術人士，不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。

有病徵應求醫不應參加檢測

今次檢測計劃對象是無病徵市民。衞生署署長陳漢儀表示，如有病徵，例如有發燒、乏力、咳嗽、呼吸困難、鼻塞、頭痛、有結膜炎、喉嚨痛、肚屙、嗅覺或味覺喪失或有變化、皮疹、手指腳指有不尋常變色，任何病徵均不應該參與計劃，應該要立即看醫生，不論是公立、私家醫院及診所，都會都享用醫管局免費檢測。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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呈陽性由衞生署致電通知

屆時會獲發一個印有序號的樣本瓶，並由醫護人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，即由醫護將拭子伸入檢測者兩邊鼻腔約1至2厘米深的位置和咽喉，於黏膜表皮揩拭數次，以取得分泌物。完成後會收到參考編號和樣本瓶序號的手機短訊，確認已完成登記。樣本會送到華大基因在中山紀念公園體育館設立「氣膜火眼實驗室」。

如檢測化驗結果為陽性，會由衞生署致電通知，並安排到公立醫院隔離治療。如檢測結果陰性，會三日內收到通知，如收不到短訊不會另行通知；陰性結果不代表獲「健康碼」。政府計劃的「健康碼」，屬粵港澳互相豁免跨境人士強制檢疫的安排的一部分，目前尚未推出。