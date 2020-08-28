黎智英涉刑控東方記者案｜辯方指黎被跟蹤3年　受壓下才衝口而出

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌刑事恐嚇《東方日報》男記者案，今（28日）在西九龍法院作結案陳詞。控方指男記者只是執行採訪職務，黎未受挑釁下出言恐嚇，又提到已拍下男記者的照片，是為加強語調，令X受驚，黎在錄影面會的解釋，明顯在事後才想出來；辯方則指，有關說話的意思絕非要傷害男記者，黎只是因多年受到東方記者跟蹤，受壓下才會衝口而出，大罵涉事男記者。

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。控方由外聘大律師林芷瑩代表，黎則由資深大狀Peter Duncan代表。

被告黎智英的代表律師指，黎被跟蹤3年，飽受壓力，才衝口而出大罵事主X。(盧翊銘攝)

林代表控方陳辭時指，事發地點正舉行公眾集會，記者有權進行採訪，事主X當時只是在執行採訪職務，他一直與黎保持距離，若黎不想被採訪，大可以離開，但他卻走向X，並用冒犯、粗俗的字句恐嚇X。

為何不直說會申禁制令

林大狀續指，雖然黎在錄影會面解釋，他說「搞」是指打算申請禁制令、報警及找律師協助，但林大狀質疑黎為何不直說會申請禁制令或會報警，認為黎在錄影會面的說法只是事後才想出來。

X是事主有權寫信給律政司

至於就X的可信性，林大狀稱X作供時沒誇大其詞、隱瞞或迴避，而他作為案件的受害人，有權寫信予律政司追問案件進度。X報警是因為他認為黎是有財有勢，並是傳媒大亨，擔心會被黎傷害，而他報警的決定沒受他人影響。

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事主去信律政司現真本色

代表黎的資深大律師Peter Duncan卻指，憑X定時去信律政司，可以看出X的真正本色，X為令黎遭檢控及被定罪在所不惜，他並非可靠的證人。X事發時「笑笑口」，沒跡象顯示他感到害怕，例如手震。

黎遭東方記者跟蹤3年飽受困擾

律師續指，黎非有意威脅傷害X，只是想申請禁制令，尋求律師協助等，有關說話的意思，也絕非要傷害X。事發時為一個炎熱的夏天，黎遭《東方日報》記者跟蹤近3年，一直受有關壓力困擾，才會一下子衝口而出，破口大罵。

案件編號：WKCC956/2020