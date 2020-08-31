陳淑莊聲稱街頭遭強吻案　無業漢堅稱意外撞到　裁定非禮罪不成立

立法會議員陳淑莊到筲箕灣視察人鏈活動後，聲稱遭陌生男子強吻右臉，她形容當時感到「軟但唔濕」的東西碰到；一名無業男當場被捕，並被控非禮，惟無業男稱為想避燈光而意外撞到陳，他已致歉但陳仍大叫非禮。裁判官今（31日）就案件裁決，裁判官認為陳淑莊及其同行同事的證供，就被告的冒出位置及動作，存在關鍵矛盾及不可磨合的分歧，裁定控方並未在毫無合理疑點下舉證，裁定被告非禮罪名不成立。

被告樊家豪（39歲），無業，被控於去年8月23日在筲箕灣道逢源大廈地下外非禮陳淑莊。

立法會議員陳淑莊供稱，她事發當日巡區後打算與同事吃晚飯，惟在涉案地點等候過馬路時，突然感到右鼻翼及右唇間被觸碰，她形容當時感到「軟但唔濕」，而該人及後又撞了她一下，她反應過來後望見被告。

陳淑莊稱在街頭突遭人以軟但不濕東西碰右唇附近位置。(李慧娜攝)

街坊大喊非禮呀

陳續指，她因擔心被告逃走，於是用力抓著他的上衣，街坊此時開始喊「非禮呀，非禮呀」，當時亦有另一女街坊出現與陳一起抓著被告。被告突然跪下說：「對唔住呀，你原諒我啦。」雖然她與女街坊抓著被告，但終被他掙脫，被告之後沿柴灣道逃跑，但終被警方制服，現場並遺下被告所穿的一隻鞋。

辯方對二人高度有爭議

辯方在盤問期曾指出，由於案件涉二人高度相距的爭議，一度要求陳與被告平排比較高度，但裁判官因不想二人太過接近而拒絕。但陳最終仍脫下高跟鞋，在證人檯旁的牆邊量度高度，並由書記以便利貼在牆上作記錄；被告在自辯時亦到牆邊量高，他似略較陳高少許。

被告樊家豪自辯時稱，當日被光射眼，意外的撞到陳淑莊。(李慧娜攝)

否認趷高腳吻陳

被告自辯時則解釋，他指事發當日打算行至西灣河吃飯，走到案發位置時，看到馬路對面有多人聚集，有人用電話亮起燈，亦有人手持手筒亮燈，惟他遭亮燈射中眼睛，為避開燈光，他意外撞到陳淑莊的臉、鼻、及嘴的位置，他否認曾趷高腳親吻陳。

稱已向陳道歉但陳仍喊非禮

被告又指，他已及即向陳致歉，但陳仍喊非禮，及後有人包圍他，期間有人將他撞倒地上，令他受傷受傷，認為「佢地好似想打我咁」，於是跑走。

案件編號：ESCC770/2020