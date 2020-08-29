全民檢測｜郵局協助市民預約　獨居翁首日登記：計劃免費求之不得

自願參與的全民檢測下周二開展，今天（29日）早上7時起可網上預約，60歲或以上或有需要的市民可在郵局或公共屋邨的屋邨辦事處，尋求協助網上預約。 有獨居長者看不及電視上的資料，從電台得知可到郵局獲協助登記，認為登記過程快，完成後取得一張確認信。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

60歲或以上或有需要的市民可在郵局或公共屋邨的屋邨辦事處，尋求協助網上預約全民檢測。（陳家怡攝）

60歲或以上或需要特別協助的市民可在辦公時間內前往任何一間郵局，尋求協助進行網上預約。上述市民亦可到其居住公共屋邨的屋邨辦事處，尋求協助網上預約。居民盡量先致電屋邨辦事處安排適合的時間，以避免排隊等候的情況。

獨居的84 歲陶先生從電台得知全民檢測可在郵局獲協助登記，他看不及電視上的資料，故今早到富山郵政局查詢和登記，不欲麻煩家人。他之前沒有做過病毒檢測，怕自己做拭子採樣會出錯，認為由醫護人員採樣較專業可信。

獨居的84 歲陶先生從電台得知全民檢測可在郵局獲協助登記，完成後取得一張確認信。（陳家怡攝）

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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計劃免費可為長者省錢，「求之不得」

他認為政府為市民提供全民檢測很好，計劃免費可為長者省錢，「求之不得」。他擔心一旦感染入院治理，子女無法來探望。他表示附近有數間檢測中心，他24小時有空可以去做檢測，他指在郵局請職員登記過程很快，需時約六分鐘，完成後取得一張確認信。他表示，為人為己應該檢驗。

市民鄺小姐表示知道需要協助的市民可在郵局和屋邨辦事處預約全民檢測，她認為上述地點方便屋邨買餸的居民，她指附近有幾個社區中心都可以檢測。