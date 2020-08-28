全民檢測｜瑪麗顧問醫生教採樣：參與計劃係幫市民　學護憂無經驗

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日展開，香港醫學專科學院、香港護理專科學院等統籌了訓練課程，讓約2,000名準採樣員學習感染控制措施及採樣步驟等。每節課堂長1小時，內容包括導師講解及短片教學，但不設學員互相採樣。換而言之，醫護相關學生首次替人「撩喉嚨」可能就是上場實戰。另外，課程屬自願形式，政府及統籌單位均沒有確保每名採樣員都曾受訓。 中大公共衞生學系準二年級生許同學今晚（28日）到麗閣社區會堂參加訓練。他表示，本身完全沒接觸過感染控制知識，對於即將協助市民採樣感到擔心，怕在採樣過程受感染，亦憂慮樣本的準確度不理想。

開課8節 料2000人上堂

香港醫學專科學院、香港護理專科學院、香港私人執業專科醫生協會及醫護團體「醫護誠信同行」等各自準備了導師，為準採樣員安排訓練課程。

「醫護誠信同行」主席、外科醫生林哲玄稱，課程由前晚開始進行，共開8節，每節課堂1小時，總共有約2,000名學員參加，每人上一節課。林表示，課堂內容包括感染控制措施，如穿著及卸除保護衣，以及鼻腔及咽喉採樣步驟。約150名感染控制專家或醫專老師輪流負責課堂講解，課堂另設短片教學；惟現場的學員需全程戴口罩，不會互相採樣。

被問到醫護相關學生是否在上場協助市民時，才首次實戰採樣，林哲玄回應稱:「可能我自己畀佢採一次，或者幫佢採一次 」，讓他們獲取經驗。

公務員事務局局長聶德權今日表示，已招募到6,000名醫護及正就讀相關學科的大專學生協助採樣。被問到是否全部採樣員均會參與課程，林哲玄稱有不同單位分別正開設課程，但課程是自願形式，無法確保每名採樣員均有參加。

香港急症科護理學院院長陳子中即場向記者示範穿著保護衣，但其保護衣的後手臂位置出現破洞，場面尷尬。陳稱倘在檢測現場發生同類事件，應更換另一件保護衣。他又與林哲玄示範咽喉採樣，林建議市民張開嘴巴時，應像唱歌一樣發出「啊」聲，以盡量放鬆咽喉肌肉。

瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興形容，全民檢測是「萬眾期待、等咗好耐」的事情，故協助採樣是應該做的事。（黃舒慧攝）

參加採樣醫生：全民檢測最後得益都係市民

瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興是課程導師及採樣員之一，他形容全民檢測是「萬眾期待、等咗好耐」的事情，故協助採樣是應該做的事。他自言沒有政治取態，參與計劃不是因為幫政府，「係幫市民，全民檢測最後得益都係市民。」

香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢稱，全民檢測是大海撈針，「如果一日搵幾十個，十幾日就有幾百個。」他認為計劃的成敗得失在於市民，呼籲市民盡量參加。

許同學（右）擔心在採樣過程受感染，亦憂慮樣本的準確度不理想。（黃舒慧攝）

中大公共衞生學系準二年級生許同學透過學校參與全民檢測採樣。他表示，參與採樣是為了將經驗寫進履歷，豐富工作經驗。他坦言本身完全沒接觸過感染控制知識，亦不熟悉採樣程序；對於協助市民採樣，他既擔心在採樣過程受感染，亦憂慮樣本的準確度不理想， 「諗住嚟聽下（課堂）先，如果唔對路就會走。」