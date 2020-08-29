全民檢測｜政府重申檢測不可與選舉相提並論　稱可避免人群聚集

普及社區檢測計劃今日（29日）為首日接受市民網上預約，至下午6時，已經有逾22萬市民預約做檢測，超過30個檢測中心於9月1日檢測首日已爆滿。但政府推出全民檢測亦惹來部分民主派人士質疑為何政府容許市民聚集於檢測中心，但不允許市民聚集於票站投票。政府今晚（29日）深夜發稿回應有傳媒報道指，公務員事務局局長聶德權今天早上出席電台節目後，未有回應為何政府能夠進行全民檢測，但推遲立法會選舉的說法。 公務員事務局發言人強調，今早並沒有安排局長在電台節目後會見傳媒，而且聶德權已經在不同場合明確表示，檢測計劃和選舉兩者並不能相提並論。

公務員事務局發言人強調，今早並沒有安排局長在電台節目後會見傳媒，而且聶德權已經在不同場合明確表示，檢測計劃和選舉兩者並不能相提並論。（資料圖片）

發言人重申，政府延後立法會選舉一年，是在疫情嚴峻下，保障公共安全和市民健康，同時確保選舉是在公開、公平的情況下進行。而全民檢測是抗疫工作的其中一項重要措施，為期7至14日，與選舉投票日在1天之內完成並不相同，加上全民檢測是採取網上預約登記安排，可減少在檢測中心的人群聚集或者排隊的情況。

政府一再強調，全民檢測之目的是找出在社區中患上新冠肺炎的隱形患者，呼籲市民大眾踴躍參與檢測計劃。