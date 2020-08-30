新冠肺炎・8.30｜增15宗確診　逾43萬人登記全民檢測

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情近日稍為回落，衞生署指，截至今日（30日）凌晨，本港新增15宗確診，累計個案有4,802宗。新增個案中，5宗為輸入個案，10宗屬本地感染，當中有半數源頭未明，包括有1名在灣仔警總工作警員、1名兼職的士司機，以及分別於太古廣場及木球會工作的2名清潔工。另外，本港半日約有10多宗初步確診個案，包括屯門醫院1名懷孕39周的31歲孕婦。

【20:15】政府發言人表示，目前已有超過43萬名市民登記參與，同時收到八宗投訴，懷疑涉及盜用他人的個人資料預約。政府會嚴肅跟進，並把三宗個案交由警方網絡安全及科技罪案調查科處理，有關預約亦已被取消。發言人又指，在普及社區檢測計劃下，已取消的登記不會計入登記紀錄，絕無「篤數」。

【20:00】政府表示，普及社區檢測計劃（普及計劃）9月1日正式展開，截至今日（8月30日）下午六時累積有超過42萬名市民成功登記。發言人又指，普及計劃展開首天，已有80個社區檢測中心的預約額滿。至於9月1日至7日的預約，已經有五個社區檢測中心的預約額滿，分別為秀茂坪社區會堂、油塘社區會堂、尚德社區會堂、沙角社區會堂和馬鞍山體育館。政府又指，會密切監察預約情況和普及計劃的運作，以考慮會否將普及計劃延長最多七日。

全民檢測｜逾42萬人登記 5個檢測中心已額滿 政府：考慮延長7日

▼市民於將軍澳小夏威夷徑行山「除罩相見」▼

+ 2 + 2 + 2

【18:15】政府新聞處稱，截至下午5時45分，累計418,400人已登記參與普及社區檢測計劃。

全民檢測｜政府譴責網上言論意圖抹黑計劃 個人資料僅作檢測用途

新冠肺炎｜放寛措施後 小夏威夷瀑布擠滿除罩市民 相約落山飯聚

【17:44】新本港新冠肺炎疫情放緩，政府上周五（28日）起放寬室外口罩令措施，容許市民在郊野公園及做體力消耗活動時可以不戴口罩。

今日（30日）是放寬後首個周日，位處西貢的小夏威夷瀑布擠滿行山人士，雖然該處不屬郊野公園範圍，但大部份人都「除罩相見」。有市民一行七人遠足，認為行山具體力消耗，相信獲轄免，又指難得恢復晚市堂食，會與好友「食餐好」，惟可惜要二人一桌，「到時分幾枱坐囉」。

本港新增15宗確診，10宗為本地感染個案，半數為無源頭個案。（黃舒慧攝）

全民檢測｜登記人數逾35萬 張竹君：愈多人參加可搵出越多患者

【17:04】張竹君於記者會上，被問到是否已登記參加政府的普及檢測計劃，張稱，自己仍未有時間登記，並指如有更多人參與計劃，預計有確診個案出現，需留在辦公室留意疫情。她補充，衞生署辦公室有預備深喉唾液檢測工具，員工要接受檢測非常方便，不一定要參加計劃。

張竹君又表示，愈多人參與計劃，可找出更多隱形患者，不過她指政府未就參與人數訂下目標。

新冠肺炎｜元州邨元逸樓現無源頭個案 住客：唔知有無同佢接觸過

張竹君指，暫沒有時間登記參與全民檢測，但補充自己要在辦公室取深喉唾液樣本也很方便。（黃舒慧攝）

新冠肺炎｜39周孕婦不適 住屯院內科病房後驗出中招 須檢討流程

【16:48】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報22宗個案，同時有3名確診者離死，至今有88人死亡。另有33確診病人康復出院，至今累計4320病人康復出院。至今仍有321名病人分別在醫管局18間醫院及亞博社區治療設施留醫，23人情況危殆、33人情況嚴重、295人情況穩定。負壓病床數目為1220張，使用率46%；負壓病房數目675間，使用率60%。

何又指，屯門醫院較早前有一名孕婦到急症室求醫，當時病人指感不舒服，自行探熱時曾發燒，但昨日入院沒有燒。醫護人員曾為病人檢測，及後送往病房留醫，晚上結果顯示是初步陽性，已馬上送去隔離病房。涉事孕婦懷孕39周，目前孕婦及胎兒情況穩定。10名同一病房的女病人被列為密切接觸者，要檢疫14日。何承認，今次做法不理想，屯門醫院會檢視流程，對於有病人受影響要檢疫感抱歉。

新冠肺炎｜增10宗本地個案一半無源頭 匡智宿舍共17院友員工確診

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日（30日）凌晨，本港新增15宗確診，累計個案有4,802宗。新增個案中，5宗為輸入個案，10宗屬本地感染，當中有半數源頭未明，包括有1名警員、1名兼職的士司機，以及分別於太古廣場及木球會工作的兩名清潔工，以及一名家庭主婦。涉事警員在灣仔警總工作，未有接觸公眾，家住長沙灣，沒有高風險因素；至於的士司機做早更，居於屯門，曾到仁愛街市，目前需要使用呼吸機。

張續指，元朗壽富街謝建華醫生醫務所護士確診；匡智梨木樹宿舍則再有3名院友確診，累計有11名院友及6名照顧者染疫。另外，本港半日約有10多宗初步確診個案，包括屯門醫院1名懷孕39周的孕婦。

▼抗疫約220天淘大花園終於昨日（29日）失守出現確診者▼

新冠肺炎｜淘大現確診終失守 居民讚屋苑衛生措施佳 不擔心爆發

【14:25】本港第三波新型冠狀病毒疫情尚未息，2003年爆發沙士的淘大花園，抗疫約220天終於在昨日（29日）失守現確診者。有居民表示，不太擔心疫情如沙士時期於淘大爆發，認為大廈衛生措施佳，加上屋苑亦已改裝水渠。時任淘大花園業主委員會聯會主席葉興國指，屋苑做足防疫措施，現確診個案居民亦感詫異，但相信今次居民防疫意識較03年沙士爆發時有改善，直言「任何情況都會有可能發生」，但相信在屋苑爆發的機會率比當時低。

全民檢測｜開放預約一日半 累計35.6萬人已登記參與檢測

【12:17】截至上午11時45分，累計35萬6千人已登記參與普及社區檢測計劃。



【12:12】屯門醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的83歲女病人（個案編號：4552）於今日離世；病人有長期病患，是一名確診者的密切接觸者，並沒有病徵，檢測確診後於8月18日安排入住屯門醫院，情況持續惡化，延至今日上午6時32分離世。翻查資料，患者居於元朗好順泰大廈A座。連同上述病人，至今共有88名新冠肺炎病人離世。

【12:07】消息指，今日新增十多宗確診個案。

新冠肺炎｜約2千外傭參與病毒測試 羅致光：參與率仍有待提升

【09:59】勞工及福利局局長羅致光今日（30日）於網誌表示，由8月9日至8月20日為止，參與測試的外傭只有1,780人，承認參與率並不理想。目前留港等待簽證的外傭數目，已由8月初的約6,000名，減至現時的只有約1,700名；此外截至8月25日，共有26名外傭違反「限聚令」，被定額罰款2,000元。

全民檢測│張建宗：48個檢測中心於9月1日的預約已經滿額

【09:49】政務司司長張建宗今(30日)於網誌表示，自昨天早上7時接受網上預約起，截至昨晚十時，已有超過29萬名市民登記參與，以及48個檢測中心於9月1日的預約已經滿額，他指會視乎進度延長不超過七日。他又指，希望市民明白，即使沒有病徵，也應把握機會參與這次自願、免費的普及計劃，及早驗證自己是否隱性患者，令自己安心，亦可保障家人和朋友，以及整體社會利益。

全民檢測｜陳肇始：截至今早31萬人網上登記預約 部份中心已約滿

【09:07】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，網上預約從昨日（29日）開始，食物及衛生局局長陳肇始今早表示，報名人數眾多，截至今早已經有31萬人登記預約，有部分採樣中心已被預約滿。至於多次被質疑專業性、是次參與採樣的人員包括醫護、醫學生及救護等，陳表示他們都具備採樣的經驗，並受過感染控制訓練。

▼放寬晚市堂食首個周末▼

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【00:00】2003年爆發沙士的淘大花園，自1月23日本港爆發疫情以來，一直「零確診」，惟持續至今220天終失守，有一名39歲男確診者報稱住址為淘大花園I 座。

另外，觀塘順安邨、牛頭角彩德邨、元朗采葉庭、元朗東成里、荃灣麗城花園、荃灣梨木樹邨、葵青運芳洋樓、葵青葵盛東邨、沙田名城、筲箕灣愛蝶灣、尖沙咀帝樂文娜公館、土瓜灣東興大樓及益豐大廈，亦有確診者報稱住過。當中元朗采葉庭新增三名患者。

確診大廈｜患者住所全覽 淘大花園「零確診」220天終失守

新增兩間餐廳曾有確診者到訪，包括於淘大商場4期的「客家好棧」，以及尖沙咀The ONE的「東海薈．拉斐特」。另外，周六新增的兩宗確診個案，亦曾到訪過牛頭角下邨廣場，分別為源頭不明的89歲退休男子#4776，以及與本地個案有流行病學關連的55歲男子#4785。

確診餐廳｜增兩餐廳有患者到訪 The ONE「東海薈・拉斐特」上榜

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

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