全民檢測｜「特定群組」網頁曝光　包括酒店、的士群組及政府部門

因應新冠肺炎疫情的全民檢測計劃，下周一（9月1日）開始。周六（29日）開始預約登記。在政府預約登記的網站，還有另一個「特定群組檢測計劃」網頁，內有酒店員工、的士司機、教育界等26個「非政府人員」類別，以及包括特首辦、警隊、港台等56個「政府及相關機構人員類別」。

「特定群組檢測計劃」網站為：https://www.communitytest.gov.hk/tg/

▼特定群組檢測計劃 類別一覽▼

選擇類別後，需要填寫姓名、身份證號碼、本地流動電話號碼，以及「樣本瓶編號」。相信為特定群組取得深喉唾液或咽喉拭子樣本瓶後，再網上登記確認條碼。

全民檢測「特定群組檢測計劃」類別。（政府網站）

政府8月初宣布，擴大特定群組檢測，冀增至100萬人。第二階段包括酒店業與旅客有接觸的員工；公共交通前線員工；長者及其他組群社福照顧服務員工；各政府部門經常接觸公眾的前線員工；以及中小學、特殊學校、幼稚園及幼兒中心教師及職員。

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

▼18區社區檢測中心一覽▼

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