新冠肺炎｜屋宇署舉辦首場網上講座　為物管人員講解樓宇排水系統

發展局局長黃偉綸今日（30日）發表網誌，指屋宇署每年都會為業界、業主、物業管理公司、學校等舉辦不同主題的講座，但受疫情影響，署方近日舉辦了首場網上講座，為物業管理從業員介紹香港多層樓宇排水系統等，有接近150位從業員參與。

屋宇署早前舉辦首場網上講座，主題是「香港多層樓宇排水系統介紹」及「颱風季節的樓宇安全預防措施」。（發展局圖片）

黃偉綸說，早前舉辦的首場網上講座，主要為物業管理從業員而設，主題是「香港多層樓宇排水系統介紹」及「颱風季節的樓宇安全預防措施」。屋宇署公眾教育及宣傳組高級專業主任鄧國權表示，反應相當理想，有接近150位從業員參與。

而屋宇署10月會舉辦同類型網上研討會，為專業界別和市民而設。在11月和12月，則各有一場網上講座，除講解排水系統的各項問題，並提供僭建物、失修樓宇及消防安全等資訊，讓從事物業管理的人士參與。

地台去水口有異味 渠管可能有問題

黃偉綸指，在講座上，屋宇測量師講解了排水系統的組成部分，包括隔氣彎管、反虹吸管和通風管的功用等，當發現地台去水口或反虹吸管出現異味，或排水管有滲漏或裂縫等，渠管健康便可能出現問題，需要盡快安排合資格專業人士或承建商進行檢查和維修。

呼籲參與全民檢測

在網誌中，黃偉綸又呼籲大家積極參與全民檢測，以找出社區中的隱形患者。他又指，為方便市民，當局會在全港各區設立141個社區檢測中心。