新冠肺炎｜市建局5月恢復配樓工作　240名租客獲編配安置單位

第三波肺炎持續。市區重建局行政總監韋志成今日（30日）發表網誌，指疫情對市建局的重建項目工作造成影響，選擇安置的合資格租客，有4次抽籤配樓安排需要延期，約250名租客受到影響。 韋志成指，後來市建局租用酒店的宴會廳，並分隔成多個獨立房間，舉辦一次大型的抽籤配樓，合共已為240名租客編配安置單位，大部份租客現已按編配結果安排「上樓」。

市建局安排在酒店宴會廳舉行抽籤配屋，合資格租客被安排於不同房間等待，期間以視像會議形式見證抽籤過程（左）。（市建局網站）

疫情下重建工作延遲

韋志成指，共有10個位於土瓜灣、中西區和大角嘴的重建項目，已進入收購和清場階段，當中有超過200名租客的安置及交還單位手續，因疫情無法如期進行，繼而影響清場、拆卸、招標等工作。

他指，以往當市建局完成重建項目內物業業權的收購後，選擇安置的合資格租客，將會安排他們出席配樓，從抽籤箱內抽出獲編配單位的籌號。不過，在疫情下，政府及部份律師樓實施「居家工作」安排，而安排抽籤配樓的社區會堂場地需要關閉，故有4次抽籤配樓安排需要延期，約250名租客受到影響。

恢復配樓工作 240名租客猜編配單位

韋志成說，考慮到居民需要，市建局在今年5月恢復配樓工作，並租用九龍城一所酒店的宴會廳，以代替社區會堂，為72名合資格租客編配公屋和安置單位。

團隊將面積約4,000平方呎的宴會廳，設置為9個獨立小房間，以8名租客為一組作上限，安排在每一個等候區內。抽籤現場要求職員和租客佩戴口罩、量度體溫，並提供酒精搓手液等。

參考這次經驗，市建局在5月至8月期間，進行了多場抽籤配樓，連同之前的72名租客，已為240名租客編配安置單位，大部份租客現已按編配結果安排「上樓」。

在交樓期間，市建局在煥然懿居辦事處安排一台機械人（左圖），當中配置消毒噴霧（中），可定時為場地消毒，亦安裝了紅外線體溫探測功能（右圖）。（市建局網站）

為交樓場地消毒

此外，在港人首置上車盤項目「煥然懿居」交樓時，市建局引進一台由外地研發的服務機械人，機械人於6月至8月期間，在「煥然懿居」的辦事處工作，它能為場地區域消毒，亦加裝紅外線體溫探測功能。

他又指，現時其機械人已在旺角「618上海街」的唐樓活化項目投入服務。