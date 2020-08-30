新冠肺炎｜約2千外傭參與病毒測試　羅致光：參與率仍有待提升

新冠肺炎疫情持續逾半年，當中外傭宿舍曾爆發，政府其後為居於外傭宿舍的外傭提供病毒測試。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）於網誌表示，由8月9日至8月20日為止，參與測試的外傭只有1,780人，參與率並不理想；至8月25日起設立採樣中心，並鼓勵僱主及職業介紹所安排留港外傭參與，參與人數每日都有增加，8月28日便有195人參與，然而參與率仍有待提升。 而在入境處加快審批外傭轉換僱主簽證申請的進度下，留港等待簽證的外傭數目，已由8月初的約6,000名，減至現時的只有約1,700名；此外針對早前限聚令，羅致光指，截至8月25日，共有26名外傭違法「限聚令」，被定額罰款2,000元。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片/羅致光攝）

羅致光：共有1780外傭參與檢測 情況不理想

羅致光指出，由於只有部分留港外傭居於職業介紹所管理的外傭宿舍，故此由8月9日至8月20日為止，參與測試的外傭只有1,780人，而估計在這段時間約有6 000名外傭在港等待簽證。雖然當中找到一名確診者，但參與率並不理想。所以由8月25日開始，勞工處在港灣道體育館設立採樣中心，並鼓勵僱主及職業介紹所安排留港外傭參與，預約接受新型冠狀病毒測試。參與人數每日都有增加，8月28日便有195人參與，數目與我們估計每天大約有200至300名留港外傭申請轉換僱主的數目接近，但參與率仍有待提升。

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留港等待簽證外傭減至約1700名 26外傭違反「限聚令」被罰

羅致光指，入境處在過去一星期已經加快審批外傭轉換僱主簽證申請的進度，留港等待簽證的外傭數目，已由8月初的約6,000名，減至現時的只有約1,700名。另外，防止外傭假日聚集也是好總店工作，多個政府部門都在假日展開宣傳工作，亦有就「限聚令」進行執法，截至8月25日，共有26名外傭違反「限聚令」，被定額罰款2,000元。