新冠肺炎｜39周孕婦不適　住屯院內科病房後驗出中招　須檢討流程

本港新冠肺炎疫情持續，截至今日（30日）凌晨零時，過去24小時新增15宗確診個案。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，一名31歲、懷孕39周的孕婦昨日（29日）到屯門醫院求診，被安排孕婦到內科病房留醫，直至同日晚上檢測得知初步確診的結果，隨即要轉往隔離病房接受監察。 孕婦於醫院期間，全程有配戴口罩及聽從指示，但與孕婦同住10名內科女病人被列為密切接觸者，需隔離檢疫14日。何婉霞指，該孕婦入院時曾提及自己曾發燒，承認院方做法不理想，須檢討收症流程。

何婉霞表示，一名31歲、懷孕39周的孕婦昨日（29日）上午約11點，到屯門醫院求診，並報稱感到身體不適及曾經發燒。（資料圖片）

孕婦已報稱曾發燒

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，一名31歲、懷孕39周的孕婦昨日（29日）上午約11點，到屯門醫院求診，並報稱感到身體不適及曾經發燒。急診室分流站為孕婦量度體溫，當刻並未發現發燒，經初步調查後安排孕婦到內科病房留醫，直至同日晚上得出初步確診的結果，隨即轉往隔離病房接受監察。

何婉霞指，目前孕婦及胎兒的情況穩定，院方已根據指引制定孕婦分娩期間，以及嬰兒出生後的處理方案；在得知孕婦初步確診後通報往衞生防護中心，並展開流行病學追蹤。

問到如何安排孕婦分娩，何婉霞指出懷孕37周已是「足月」，要視乎孕婦當時的情況而再作安排，例如分娩途中是否需要剖腹等，但暫時未有作動：「睇下上帝點安排，究竟係自然分娩定點樣。」她又指，市民感到不適需量度體溫，以幫助醫院作分流，而根據一般程序，發燒的病人會到隔離病房進行病毒檢測，並等待結果再作安排。

何婉霞續指，孕婦於醫院期間，全程有配戴口罩及聽從指示，但與孕婦同住內科病房同一病格的10名內科女病人，被列為密切接觸者，需隔離檢疫14日。而孕婦亦曾安排送往產前病房檢查，因全程在單人診症室接受檢查，並無其他病人列為緊密接觸者。院方亦檢查員工記錄，初步確定與孕婦接觸的員工均配戴合適的裝備，沒有員工列為緊密接觸者。

指引列明要安排入住隔離病房

何婉霞亦承認院方做法不理想，指此類曾發燒的孕婦的處理方法，普遍為安排入住隔離病房。院方正檢討孕婦入院的流程，希望找出改善之處。她表示，院方對於有病人因此而需要接受隔離檢疫，深感抱歉，又指院方將於今晚交待詳情。

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