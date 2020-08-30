新冠肺炎｜淘大現確診終失守　居民讚屋苑衛生措施佳　不擔心爆發

本港第三波新型冠狀病毒疫情尚未息，2003年爆發沙士的淘大花園，抗疫約220天終於在昨日（29日）失守現確診者。 有居民表示，不太擔心疫情如沙士時期於淘大爆發，認為大廈衛生措施佳，加上屋苑亦已改裝水渠。時任淘大花園業主委員會聯會主席葉興國指，屋苑做足防疫措施，現確診個案居民亦感詫異，但相信今次居民防疫意識較03年沙士爆發時有改善，直言「任何情況都會有可能發生」，但相信在屋苑爆發的機會率比當時低。

2003年爆發沙士的淘大花園，自1月23日本港爆發新型冠狀病毒疫情以來亦「零確診」。（羅君豪攝）

2003年爆發沙士的淘大花園，自1月23日本港爆發新型冠狀病毒疫情以來亦「零確診」，港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾於本月20日，到屋苑視察後讚揚淘大物業管理及食肆乾淨整潔。

但衞生防護中心昨日（29日）公布確診者住所名單中，一名39歲男確診者（4783）報稱住址為淘大花園I座，淘大抗疫持續至今220天終於失守。

大廈張貼公告，通知住戶每日亦會定時清潔。（羅君豪攝）

淘大終失守 葉興國：捱咗幾個月

淘大花園自1月抗疫持續至今終現確診個案，同樣居淘大花園I座、時任淘大花園業主委員會聯會主席葉興國形容，疫情至今「捱咗幾個月」，現確診個案居民亦感詫異。

他提到，今次新型冠狀病毒潛伏期長，「同沙士唔同，（沙士）一感染就發高燒」，因此於疫情初期已提醒居民出入升降機時要配戴口罩，在防疫措施上亦「做快一啲、細心啲、堅持啲」，期望盡量將疫症風險減至最低，提醒居民要提高警覺不要鬆懈。

他又指，得知I座有人確診後，大廈已有即時清潔措施，包括全面噴霧式消毒所有樓層，大堂亦在疫情初期設置酒精搓手機及空氣紫外光消毒機。

葉興國指，沙士後屋苑已進行大型外牆維修，改裝U形去水渠。（羅君豪攝）

居民防疫意識較沙士時佳 屋苑爆發機會率相對較低

2003年沙士肆虐，淘大花園U形水管成為播毒途徑。葉興國指，沙士後屋苑已進行大型外牆維修，改裝U形去水渠，解決聚水器乾涸播毒問題，惟工程是自願性質，只有七成住戶改裝了新款聚水器。但他強調，雖然不是所有住戶都已更換聚水器，但無論更換與否，只要保持良好習慣，定期注水入排水口便可。

被問到會否擔心今次如沙士般於淘大重演，他就回應指「不怕一萬至怕萬一」，直言「任何情況都會有可能發生」，但相信今次居民防疫意識較03年沙士爆發時有改善，在屋苑爆發的機會率比當時低。

蘇太表示，不擔心疫情會如沙士般在淘大爆發，自沙士後屋苑已經更換U形去水渠，相信「好過嗰陣好多」。（羅君豪攝）

有住戶指淘大衛生措施做得好

居淘大花園I座的蘇太表示，大廈現確診者，「擔心都冇辦法」，加上確診者可能是在外感染，未必與屋苑有關。她又表示，不擔心疫情會如沙士般在淘大爆發，自沙士後屋苑已經更換U形去水渠，相信「好過嗰陣好多」，自己亦會定時灌水入去水位。她又提到，大廈衛生措施做得很好，每日亦會定時清潔。

居淘大花園I座的確診者，日前被列為緊密接觸者，被衞生防護中心帶走檢疫後再於昨日確診。蘇太透露，當時大廈已經貼出通告，通知居民有住客被列為密切接觸者，當時「已經清楚得好犀利」，昨日經確診後大廈再一次進行徹底清潔，因此不太擔心。

居民：做返沙士時相關措施

梁小姐亦指，出入會盡量小心，大堂亦設酒精搓手機，大廈衛生情況佳，故不太擔心。被問到會否擔心沙士重演，她就指「無諗呢啲」，但會注重洗手間清潔，「做返沙士時相關措施」。

亦有I座住客指，「驚有啲驚」，但是始終要外出買餸，唯有戴口罩。被問到是否擔心病毒如沙士時經去水渠擴散，他就直言「個啲係我無辦法，唔擔心」。

有I座住客指，「驚有啲驚」，但是始終要外出買餸，唯有戴口罩。（羅君豪攝）

▼01直擊火眼實驗室▼

+ 24 + 24 + 24