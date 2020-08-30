全民檢測｜醫管局員工陣線質疑成效　醫生：未符理想不代表無用

全民普及社區檢測計劃9月1日展開，現已開放接受報名。醫管局員工陣線召開記者會，呼籲市民杯葛計劃，並列舉數項理據指缺乏「居家令」配合，成效存疑，又稱恐怕市民因獲陰性報告而出現大規模社區活動等。 醫護誠信同行發言人、支持全民檢測的外科專科醫生林哲玄表示，認同該工會提出的部分反對理據，但不等於「企喺度唔做」，強調全民檢測是要找出隱性病人、截斷傳播鏈，惟計劃有部分未符理想，亦不代表百份百無用，亦認為市民毋須過慮。

全民普及社區檢測9月1日展開，現已開放接受報名。（資料圖片／羅國輝攝）

政府多次表明全民檢測計劃安全，亦有抗疫專家指認同市民應接受檢測，不過，坊問仍有不少聲音指計劃成效存疑，並呼籲杯葛參與，引來中聯辦、港澳辦及政府反擊。醫管局員工陣線主席余慧明在記者會指出，始終憂慮全民檢測會令防疫變「播疫」，並再度呼籲市民杯葛。

該工會指出，全民檢測應配合「封城及居家令」，同一時間短期內替全港市民檢測，但指政府未能做到，令成效存疑。工會又指，外國醫學文憲顥示接觸病毒首天假陰性機率達100%，至第三天才低至20%，所以需要重覆測試才能改善，當患者出現病徵時，通常已求醫測試，認為全民檢測未必能達致及早偵測隱形患者效果。工會又稝憂慮檢測結果呈陰性的市民，或誤以為自己十分「健康」參與更多社交活動，恐現大規模社區播毒危機

員工陣線又引述有世衞專家曾稱，大規模檢測不切實際，應專注於有病徵個案；並著港府參考台灣做法封關。他們又質疑，若市民採樣期間咳嗽及噴嚏，病毒有可能依附檢測中心環境，憂有爆疫風險。

林哲玄強調，即使全民檢測未合符理想，不等於「企喺度唔做」。(資料圖片)

醫護誠信同行發言人、外科專科醫生林哲玄回覆記者查詢時則指出，上述部分質疑屬合理，例如市民即使檢測屬陰性亦不代表可以「盡情玩樂」，應保持社交距離，並同意政府在堵塞海外源頭方面「太多豁免，唔係咁好。」

不過，他強調即使全民檢測未能完全符合理想狀況，但不等於「企喺度唔做嘢」。他指最理想做法固然是控制市民出行並同時安排檢驗，但強調現實情況並不可行，「但係咪等於無用？係咪等於唔做呢？」

林：市民毋須過分憂慮

林又指，根據國際醫學期刊《自然》文獻，患者傳染能力最大時是發病一刻或之前約一至兩天，而有百分之四十四傳染個案，都是帶菌者有症狀前已經傳播，認為市民若培養恆常檢測習慣，當外間檢測價格水平下降後，市民可「多驗幾次」，而當局亦應繼續透過追蹤密切接觸者，擴大檢測範圍。

林哲玄亦稱，若有人打噴嚏而令飛沫殘留空氣中，檢測中心內有專業醫護組長監管，如有風險會作出清潔消毒，如果保護衣人有明顯污迹，組長都會要求更換，認為市民毋須過分憂慮。

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