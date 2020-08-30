全民檢測︱工聯會過百街站助市民登記　鄧家彪籲延長檢測時間

俗稱「全民檢測」的普及社區檢測計畫，昨日已開放網上登記，至今早（30日）共約30多萬人登記。工聯會成員鄧家彪呼籲政府延長部分檢測中心的檢測時間，以加快檢測效率。

工聯會成員鄧家彪呼籲政府延長部分檢測中心的檢測時間，以加快檢測效率。 （資料圖片/歐嘉樂攝）

工聯會會長吳秋北指，工聯會昨日和今日開展共160個街站，已協助近2萬4千人進行預約。有部分地區配額比較緊張，如黃大仙、將軍澳及水泉澳區，估計是和當區曾出現爆發有關，他呼籲僱主為員工釋放時間檢測。

鄧家彪表示，希望市民盡量協助家人在網上登記，而昨天很多區域，例如尚德邨，因有家庭感染群組出現，因此預約情況熱烈。他指部分居民密集、地理位置方便的檢疫中心，會有較多市民預約，建議政府可延長個別受歡迎檢測地點的檢測時間，例如延長至晚上10時。

他又指，如政府希望進行全民檢測，一般都是希望在短時間內完成，否則不斷延後，對全個城市的評估幫助不大。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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鄧家彪建議政府加強對檢測計畫的講解，落區宣傳，例如有居民擔心檢測方式會否不適合某些類型病患者等等。他指部分地區如沙田水泉澳邨，缺乏進行檢疫位置，建議可借用房委會辦事處，或利用附近屋邨的社區中心，方便市民。

對於有市民認為疫情數字回落，無須參與檢測，他強調即使部分人身體強健，但亦有可能成為隱形患者波及身邊較虛弱的家人朋友，因此亦應響應計畫。

吳秋北指，工聯會昨日和今日開展共160個街站，已協助近2萬4千人進行預約。（資料圖片/梁鵬威攝）

工聯會社區幹事蘇嘉樂指，協助個案中，有家人和小朋友希望共同預約，但會出現父母成功預約後，時段已滿無法幫小朋友預約的情況，希望政府能改善有關操作。

對於有指登記數字「督數」的說法，吳秋北認為自己在協助市民登記時，如果身分證號碼填錯，亦會無法預約，認為說法不真確，是抹黑之舉。

另外，對於昨日有義工在街站被襲擊，吳秋北稱感遺憾，譴責施襲暴徒，希望當局盡快將暴徒繩之於法。