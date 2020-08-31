太古廣場清潔工居鯉魚門三家村寮屋區　區議員：三家村首個案

新冠肺炎第三波疫情未完，衞生防護中心昨日（30日）公佈，有兩名清潔工確診，其中一位報稱住在油塘泉源道東。觀塘區區議員呂東孩說，該址位於鯉魚門三家村寮屋區內，是三家村內的首宗確診個案，食環署至昨日起，已為小巷「洗街」，料明日仍會繼續。

有區議員指，鯉魚門三家村出現首宗確診個案。（資料圖片）

衞生防護中心昨日公佈，金鐘太古廣場一名清潔工（#4800）確診，患者是53歲女子，居於油塘泉源道東。

大部份食肆已關門約一個月

觀塘區區議員呂東孩說，地址位於鯉魚門三家村寮屋區內，是三家村內的首宗確診個案。

鯉魚門以海鮮聞名。他說，附近酒樓食肆大多做晚市生意，自政府禁晚市堂食後，大部份餐廳已關門，約一個多月未有營業，村內出入市民以村民居多。雖然現時政府已放寬晚市堂食限制，但每枱限坐兩人，料只有個別餐廳重開。

木球會清潔工居於赤柱大街​

至於衞生署衞生防護中心昨日亦有公布，一名55歲男子（個案編號4801）於大潭木球會工作的清潔工染疫，居於赤柱大街。《香港01》正向木球會查詢，該名清潔工的最後上班日期、以及緊密接觸者等資料，現正等候回覆。

南區區議員彭卓棋稱，已向政府當局查詢涉事確診者的居住地址，惟至今未有消息。

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