新冠肺炎｜「觀瑪仔」集資500萬設口罩廠　向區內基層派口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情下，本港於今年初曾出現「口罩荒」，連番出現排隊搶購口罩的情景。現職建築師的觀塘瑪利諾書院畢業生林天助表示，當時目睹觀塘區內經常出現排口罩人龍，其中不乏一面徬徨的老人家。此情此景，促使他與另外9名不同行業背景的「觀瑪仔」，籌措500萬元開設口罩廠。 「十兄弟」均認為不計賺蝕，期望能為香港及土生土長的社區做實事。雖然口罩供應轉趨穩定，但價格仍屬高昂，部分低下階層或長者均難以負擔，他們近月聯同一眾校友義工，多次到充滿成長足印的觀塘區公共屋邨派發口罩，日後期望能將派發及捐贈配對計劃擴展至其他區份，以實際行動回饋社區。

「觀瑪仔」團隊近月四度到觀塘區各個公共屋邨免費派發口罩。（羅君豪攝）

本港爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，口罩已成為生活必需品，惟初時口罩供應短缺，今年2月時九龍灣一間公司預告發售6000盒杜拜生產的口罩，一度有近4,000名市民通宵排隊搶購。

六月式獲認證符ASTMF2100 Level 1

天壹口罩行政總裁林天助（Eric）說，當時目睹該情景，尤其看見有很多年邁長者排隊，感到十分心悒，繼而萌生本地設廠生產口罩的構思。他於2月與多名校友提及開設口罩廠的構思，討論後各人決定將構思化為實際行動，10名股東合共投資約500萬元，笑稱如「十兄弟」結盟，創立「天壹口罩（Oneness Mask）」。

「十兄弟」的職業背景各異，建築師、電子工程師、物流採購、資訊科技界、醫生等，但口罩生產線對各人來說是十分陌生，尋覓適合建立無塵工作間、兼能放置大型機器的空間不多，3月尾才能落實選址葵涌。選址設廠並非唯一挑戰，Eric表示，團隊堅持確保生產的口罩必須符合標準，不能在包裝印上「測試中」標籤繼而發售；由於認證機構積壓大量認證工作，最終延至6月底才獲得符合美國標準ASTM F2100 Level 1（BFE、PFE >95%）認證。

（左起）天壹口罩團隊成員黃展唯、吳漢威、林天助及吳少文。（羅君豪攝）

Eric表示，由於政府推出的「本地口罩生產資助計劃」，要求申請人須於3月時具備現成廠房及無塵工作間，因此不符準則。團隊碰上的另一項挑戰便是生產成本，Eric憶述在3月至4月採購生產口罩的原材料熔噴布時，最貴曾以每公噸70多萬元入手；有內地供應商曾一度開出「天價」每公噸88萬元，並只給予5分鐘時間考慮，當他們準備跟對方落實買入時，該批「天價」熔噴布已被搶購。

創辦人：無諗過賺蝕

天壹口罩廠房目前共有20名職工，平均每月生產逾70萬個口罩。原材料、生產機器、租金及工資等成本挑戰，對「十兄弟」來說可說是始料不及，但Eric強調：「無諗過蝕本問題，都無諗過賺錢問題。」

天壹口罩推出觀瑪六社（仁、信、謙、禮、忠、毅）六色口罩。（羅君豪攝）

天壹口罩最近推出多種顏色，包括櫻花紅、湖水藍、青翠綠、檸檬黃、丁香紫及林寶橙一共六種色彩。Eric解釋，在市民「抗疫疲勞」下，希望繽紛色才能使市民戴得開心，出街能「襯衫」。然而，六色的設計構思同樣源於母校，「為感謝母校的教導，天壹口罩正式推出母校六社（仁、信、謙、禮、忠、毅）六色口罩。」

團隊毋忘回饋社區的初衷，近月四度到觀塘區各個公共屋邨免費派發口罩，主要期望能將口罩派發予最有需要的低下階層及有需要長者手中。另外會與母校校友合作推出配對計劃，以成本價「買二捐一」的方式，免費送口罩予有需要在校師弟，為來劃將派發及捐贈配對計劃擴展至其他區份。

Eric表示，到觀塘區派口罩時，才發現仍有很多有需要幫助的市民，有居民跟他們說加油、支持，亦有人跟他們說自己的親人都是觀塘瑪利諾書院畢業，由此感受到母校與社區的聯繫，他形容：「感覺好有趣。」