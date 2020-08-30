新冠肺炎｜增10宗本地個案一半無源頭　匡智宿舍共17院友員工確診

衞生防護中心公布，今日（30日）新增15宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中10宗是本地感染，當中仍有一半屬於無源頭個案，包括兼職的士司機、警員、家庭主婦及清潔工等人，另有5宗輸入個案分別來自菲律賓及印度。 其中匡智梨木樹宿舍再增3名院友確診，連同之前確診的個案，累計有11名院友及6名員工確診。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日新增的15宗新型肺炎確診個案，有10宗是本地感染個案，當中5宗個案與其他個案有關連，其中3宗個案患者是匡智梨木樹宿舍的院友（編號：4789、4792、4802），3人均從亞博館的檢疫中心轉送入院。該院舍累計已有11名院友及6名職員、共17人染疫。

此外，元朗謝建華醫生診所昨日（29日）多一名護士初步確診，經覆檢後確診（編號：4791）。

源頭未明個案5宗 佔新增本地個案一半

至於無源頭個案則有5宗，佔本地個案總數一半，患者職業分別是兼職的士司機（編號：4788）、家庭主婦（編號：4790）、警員（編號：4798）、太古廣場清潔工（編號：4800），以及香港木球會清潔工（編號：4801）。

中招警與同袍一起食外賣 或列密切接觸

張竹君表示，染疫警員於灣仔警察總部工作，家住長沙灣，經警方內部「普及檢測」驗出患病，患者工作時無接觸公眾人士，惟平日會與同事一起叫外賣吃飯，6至7名同事或列作密切接觸者。兼職的士司機住在屯門，是經急症室驗出。

張透露，太古廣場於8月初有另一名清潔工確診（編號：4284），當時曾向商場派發樣本瓶做檢測，她指兩宗個案患者雖是同事但不相識、平日無接觸，亦主要獨自工作，當局會再向商場派樣本瓶。

而染疫的家庭主婦過往曾中風，每天早上會與丈夫前往長沙灣貿易廣場富臨酒樓飲茶。

輸入個案涉海員外傭

本港另增5宗輸入個案，其中兩宗來自菲律賓，分別是海員（編號：4793）以及外傭（編號：4794），餘下三宗來自印度（編號：4795、4796、4797），8月28日抵港，當中兩人乘坐KA734，一人乘坐CX5734。

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