6.26圍警總案｜辯方稱被告為阻罪案發生施襲　控方指說法牽強

地盤工去年6月26日在灣仔警察總部外，涉拳打腳踢當時正生痱滋的便衣警案今（31日）進行結案陳詞。辯方指被告或誤以為警員想衝擊警總及涉傷人，出於自衛以及為阻罪行發生才襲擊他；控方卻認為說法牽強，並指案中遇襲，當時正準備到警總上班的警員誠實可靠，更稱若他訛稱傷勢，便不會只說出自己爆痱滋這事情出來。雙方完成陳詞，法官將於9月14日進行裁決。

被告岑曉麟（26歲）被控於去年6月26日在灣仔警署外參與暴動，及襲擊警員張金福。他開審前欲承認非法集結罪，但不獲控方接納，他另已承認不依法庭指定歸押罪。

被告岑曉麟自辯時稱以為事主張金福(圖)想衝擊警總，為想阻止罪惡發生才襲擊他。(資料圖片)

控方指被告自衛之說牽強

控方陳詞時指，被襲警員張金福的證供沒誇大，他為誠實可靠證人，又指他若訛稱傷勢，便不會只說出爆痱滋的版本，認為在警總車閘走近張那一刻起，便打算參與暴動。對於辯方指張襲擊在場人士，被告只是自衛的說法牽強。

以為張想衝擊警總及涉傷人

辯方則反駁，被告當時看到張撞跌一名女子，又衝向正站在車閘附近的被告，他或誤以為張想衝擊警總及涉傷人，出於自衞以及為阻罪行發生，才作出襲擊行為。

右嘴角生痱滋被打中

被襲警員張金福曾在庭上供稱，事發期間有一名高大的示威者，拳打了他右邊臉部一下，恰巧他右邊嘴角「生痱滋」，故被打後感覺特別痛。他走到灣仔警署外的平台後，因被雷射光照射及掟雞蛋，於是拿起交通雪糕筒及水刮自衛。

案件編號：DCCC 825/2019