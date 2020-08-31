港大研究揭「胞外囊泡」致肝癌發展及擴散至肺部　新指標助早診斷

肝癌難以早期診斷，癌細胞亦極易轉移及復發。香港大學醫學院病理學系的團隊一項研究揭示，肝癌細胞來源的「胞外囊泡」（EVs）令了腫瘤的生長和向肺部轉移，若利用相應抗體有效抑制其加促作用，日後或成為治療肝癌的新方向。 團隊亦發現，透過觀察兩個新生物指標（NID1和TNFR1）的水平，或有望早期診斷出肝癌。研究成果已於國際權威科學期刊《尖端科學》發表。

港大醫學院研究團隊發現，肝癌細胞來源的胞外囊泡（EVs）加促了 腫瘤的生長和向肺部轉移。這項嶄新發現為肝癌治療提供了新的生物指標及治療方向。（港大醫學院圖片）

肝癌是本港十大常見的癌症之一，死亡率則排在第三位，肝癌死亡率高源於難以早期診斷，而癌細胞亦極易轉移及復發，晚期確診者往往錯失手術治療的機會。

首揭胞外囊泡的未知功能

港大病理學系的團隊一項研究首次揭示，肝癌細胞來源的胞外囊泡（EVs）有加促腫瘤生長和向肺部轉移的功能，而EVs當中的nidogen 1（NID1）可分泌出腫瘤壞死因子受體1（TNFR1），令腫瘤細胞可在肺部定植之餘，EV-NID1亦會加劇腫瘤細胞的增殖、轉移和侵襲性。

團隊期望靠堵截胞外囊泡的傳送及其信號通道，可為未來肝癌治療提供新的選擇及方向。團隊稱，若抑制EV-NID1表達，有助大幅減低其加促的作用。小鼠實驗亦證實，利用抗TNFR1抗體，可以有效減輕肝癌腫瘤擴散至肺部。

港大醫學院病理學系副教授任蕙蘋博士（左），以及其研究團隊成員，博士後研究員鄭思強博士 （右）以及研究助理楊樂心小姐（中）。（港大醫學院圖片）

研究提供新生物指標 有望更早期診斷肝癌

此外，團隊在臨床觀察上亦發現，肝癌病人血清內的EV-NID1和TNFR1的含量都較正常對照組高，意即此兩個分子有望成為肝癌早期診斷的非入侵型生物指標。

是次研究由大學教育資助委員會研究資助局資助，有論文已於國際權威科學期刊《尖端科學》發表。