肝癌新標靶藥延長存活期四個月　醫生倡盡快納入藥物名冊

肝癌早期症狀不明顯，香港有六成患者在確診時已屆中或晚期。香港大學內科學系內科腫瘤科臨床副教授邱宗祥表示，瑪麗醫院有逾10名患者參與國際臨床研究，發現新一代標靶藥樂伐替尼（Lenvatinib）的總存活期為13.6個月，較傳統標靶藥12.3個月增加1.3個月；而華人的總存活期中位數則達15個月，較華人傳統標靶藥的存活期中位數10.2個月增約5個月。 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席潘冬平教授指，美國食品藥品監督管理局已把樂伐替尼列為一線藥物，新標靶藥價錢昂貴，暫時在本港屬自資藥物，希望政府可盡快把標靶藥納入藥物名冊。

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席潘冬平（左）倡政府應盡快把新標靶藥樂伐替尼，加入藥物名冊。（陳芷昕攝）

醫學期刊《刺針》去年2月刊登一項國際臨床研究報告，當中954名肝癌患者分別接受樂伐替尼及傳統標靶藥治療，研究發現新一代標靶藥可針對多個靶點，包括血管內皮生長因子受體及成纖維細胞生長因子受體，從而令藥物阻截腫瘤的訊號傳送，抑制腫瘤細胞生長。瑪麗醫院亦有13名病人參與相關研究，當中約四成人用新標靶藥後腫瘤未有惡化或有縮小。

基金會促政府盡快把新標靶藥納入藥物名冊

潘冬平指出，新一代標靶藥藥費昂貴，一個月約需要3萬港元，藥物現時為自資藥費，他希望政府盡快把樂伐替尼納入醫管局藥物名冊及關愛基金。潘冬平亦宣布推出「樂伐替尼藥物資助計劃」，幫助有經濟困難的香港肝癌患者服用新藥，申請者必須持有香港身份證、家庭資產不超過40萬港元、在醫管局轄下醫院接受治療，可獲發樂伐替尼自費藥物處方及持有醫生轉介信即可申請，名額為70個，4月1日起接受申請。

肝癌患者曾先生2017年確診肝癌，服用新標靶藥後有好轉，但曾因經濟問題停藥。（陳芷昕攝）

年僅57歲的曾先生為乙型肝炎帶病毒者，他的肝功能在2017年3月變差，肝臟被驗出有五粒腫瘤，最初曾接受傳統標靶治療，但未有明顯效果，公立醫院更建議曾先生停止抗癌治療。曾先生及後使用新一代標靶藥，他表示用藥後胃口變好，體重亦逐步上升。

新一代標靶藥每月藥費約3萬元，曾先生花盡積蓄，至2018年5月因財政困難停藥，體重由176磅跌至不足150磅，只好再向家人求助。他希望可參與藥物資助計劃，繼續服藥延長生命。