全民檢測｜聯工盟收中資員工投訴　聲稱寧辭職拒受壓參加檢測

政府將於今日（1日）展開全民自願參與的普及社區檢測計劃，為期7天，現已接受網上預約。 職工盟統籌幹事王宇來表示，有公司雖然未必強制要求員工參加，但他們會語帶雙關「鼓勵」員工做檢測，或令員工有所顧慮，而中資公司壓力較大。他表示，早前接獲一宗投訴，一名在上市中資企業工作的員工，稱被要求參加全民檢測，其直屬上司聲稱公司曾施壓，故該員工已考慮離職。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

全民檢測即將展開，公司主要以有薪假期鼓勵員工響應，如有報道指交通銀行會提供半天假期，以便員工前往檢測。

王宇來指，據他的了解，中資公司壓力較大，雖然未必強制要求員工參加，但管理層會語帶雙關「鼓勵」員工做檢測，不少行業都有相關情況。

政府將於今日（1日）展開全民自願參與的普及社區檢測計劃，為期7天。（資料圖片／羅國輝攝）

投訴人：上司聲稱上層曾施壓好「難為」

王宇來又指，按他的觀察，公司未必會表明員工不參加檢測的「後果」，但明白員工會有所顧慮，最後可能只能無奈參加。

王宇來說，早前接獲一宗投訴，一名上市中資企業的員工稱公司要求參加全民檢測，其直屬上司聲稱上層曾施壓，故要求該員工「必須要做」，否則其上司會好「難為」。王說，該名工友年資不算長，已準備離職，但他說並非每名員工都可以輕易辭職。

聯工盟：全民檢測屬自願性質​

王表示，部分市民對政府缺乏信任，或對計劃的個人資料處理方法有疑慮，若公司要求員工做完檢測才能上班，情況未必符合勞工法例要求。他又指，全民檢測屬自願性質，若僱主強行要求或有「威脅」的觀感，「有啲大石砸死蟹嘅感覺。」

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