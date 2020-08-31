全民檢測｜麥花臣場館設檢測中心遭反對　民政專員：洗手間不開放

全民檢測「普及社區檢測計劃」明日（9月1日）展開，惟部分檢測中心備受爭議。油尖旺區議會今日（31日）舉行特別會議討論，民政事務處、康文署、食環署亦有派代表出席。有區議員批評政府事前「零諮詢」，指出不少居民對徵用麥花臣場館，表達強烈反對，促擱置決定。 民政專員回覆時指，一直有聆聽居民意見，並作出相關安排，如洗手間不會開放予採樣人士，至於其他職員可否使用仍在研究中。

區議員斥政府無視居民反對仍徵用場館

政府正式公布檢測中心地點名單前，麥花臣場館設檢測中心已不脛而走，引起極大爭議，有居民更一度擬入紙申請禁制令，現已放棄。選址樓上便是豪宅麥花臣匯，該區區議員朱江瑋稱，居民擔心有傳播風險，一直表達了強烈的反對意願，為何政府仍決定要徵用，又追問民政專員何時得知決定。

油尖旺民政事務專員余健強稱，上周一直有與居民、區議員聯絡，直言「聽到居民意見、佢哋嘅憂慮」，亦有作相關安排，如洗手間使用、缷貨地方，強調每個場地都經專家評估風險。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

垃圾不視作醫療廢料 民政專員：清潔承辦商會妥善處理

針對麥花臣選址，朱江瑋再追問多項操作細節，包括洗手間會否開放予使用者及職員，及場地的消毒次數。他亦提出居民的憂慮，如場地垃圾不被視作醫療廢料，「令居民好擔心，可能會有工作人員用完的口罩、甚至係嘔吐物。」

余健強回應指，洗手間不開放予採樣人士，至於其他職員可否使用仍在研究中，強調要平衡實際需要。至於廢料問題，他解釋雖不視作醫療廢料，但清潔承辦商會包好，妥善處理，而場地每日至少作兩次深度清潔，分別是中午閉館時段及全日用完後。

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油尖旺富柏區議員、油尖旺區議會副主席余德寶亦批評，大角咀及官涌檢測中心皆位於市政大廈內體育館，大樓內有街市、熟食中心，質詢食環署、康文署有沒有應變方案，確保不會有交叉感染。

另外，尖沙咀西區議員陳嘉朗亦質疑，政府為何不徵用一些空置、遠離民居的場地，如太空館、文化中心、西九文化區等。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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出席會議的食環署代表指，會密切留意街市人流變化，強調會保持街市抗疫措施。至於其他地方的提議，余建強僅回應，專家已審視多個地方，終決定區內5個選址。

在會議尾聲，朱江瑋發出臨時動議，名為「譴責政府沒有諮詢居民和區議會下，徵用麥花臣等場地用作肺炎檢測中心，動議要求擱置徵用上述土地」，15名區議員贊成，3人反對，0人棄權。