全民檢測｜將軍澳尚德社區會堂預約爆滿　惟早上僅得半數人出席

政府今日（1日）展開全民自願參與的普及社區檢測計劃，為期7天，並設有141個社區檢測中心為市民採集拭子樣本，當中位於將軍澳的尚德社區會堂，7日檢測期已全部預約額滿。 不過預約額滿的尚德社區會堂，早上卻不見「排長龍」的盛況，只有零星市民進場，有約一半有預約的市民「甩底」。有參加人士指，為了「求安心」，在預約登記的首天已報名，並特意向公司請假半天。亦有市民形容檢測感覺似「搲痕」，又指是「對社會的貢獻」，「參加檢測個啲，百分百良好市民！」

尚德社區會堂並不見「排長龍」的盛況，早上只有約七個市民在場等侯。 （盧翊銘攝）

早上有零星市民進場

作為其中一個「爆滿」的檢測中心，記者早上七時多到場，並不見「排長龍」的盛況，只有約七個市民在場等侯。在八時起開始，陸續有零星市民進場。

現場職員指，首一小時原定有60人預約，但準時到場的約有30多人。就現場所見，職員都戴上透明面罩保護，參與的市民進入會堂前，要先量度體溫及用酒精搓手液搓手。

陳先生形容，參加全民檢測等於「體檢」。（盧翊銘攝）

有市民請假半天做檢測

現年27歲的黃小姐指，她由內地來港，至今已來港五年，她居在日出康城，坦言該屋苑已有十多宗確診個案，故為了「求安心」，在預約登記的首天已報名，並特意向公司請假半天。她又指，不擔心採樣過種程會痛，亦不擔心私隱問題，「朋友在內地，他們都做過（檢測），還好的。」

全港設有141個社區檢測中心為市民採集拭子樣本，當中位於將軍澳的尚德社區會堂，7日檢測期已全部預約額滿。（盧翊銘攝）

形容參與檢測是「百分百良好市民」

早前當局公布，任職Foodpanda女外賣員染疫，與早前送院不治後證實確診的丈夫，以及30歲染疫兒子同住將軍澳尚德邨尚禮樓。參加檢測的陳先生指出， 他同樣住在尚德邨附近，但不擔心交叉感染、私隱問題，「等於檢查身體，你年年都有做體檢架啦。」

他做完檢測後，向記者表示：「好簡單、好舒服，一啲都唔辛苦⋯⋯搲痕咋嘛。」他又指，對整個過程非常滿意，防感染措施充足，場內人士都會保持距離並佩戴口罩，更形容今次檢測「100分」，又指參加人士都是「對社會的貢獻」，「對自己好，對家人好，對社會好⋯⋯參加檢測嗰啲，百分百良好市民！」

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