全民檢測｜皇仁書院有人提早到場輪候檢測　參加者︰盡公民責任

政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測），今日（9月1日）正式開始，全港設141個檢測中心，部分已經額滿。 首個採樣時段為早上8時，於皇仁書院的檢測中心，有3名參與檢測市民，提早約20分鐘到場等候。有預約檢測人士稱為盡公民責任，認為檢測場地寬敞不擔心受感染。有長者稱因年齡大及社區多確診個案，參與檢測計劃。

全港設141個社區檢測中心，部份中心名額已爆滿，而已預約的市民可到場接受檢測。其中位於皇仁書院的檢測中心，早上7時40分左右，已有3人在外等候檢測。由於首個預約時段為早上8時，中心準時於8時正才開放供人入內。而門外貼上紅、黃線，指示檢測人士排隊位置。

記者在現場所見，直至早上8時半前，檢測人流並不算多，參加者可直接進入檢測中心，不需要排隊輪候。而早上接受檢測人士，大致以中年人士及長者居多，年輕人只佔少數。他們進入檢測中心前，需要先量度體溫。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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早已預約今日參與首輪檢測的余小姐稱，參與檢測是為盡公民責任。她認為，由於非強制檢測難找出全部隱性患者，但越多人參加，成功找出隱形患者機會越大，「大陸都唔會強逼喇。」她呼籲市民應參加檢測，「有時間又唔使錢，點解唔做？」對於檢測可能有假陽性的憂慮，余小姐認為，當局會安排覆檢，有助提升準確度，但政府未有就此多加說明，令大眾感擔憂。

採樣過程5分鐘完成

對於今日的檢測流程，她稱，登記需時較長，而採樣其實只用約5分鐘。她稱，採樣時身體有反應，但由於時間短不算太辛苦。她又稱，由於採樣地方寬敞，而她亦刻意選擇首個時段，認為會較少人及較乾淨，不擔心有交叉感染。

76歲的張先生同樣預約在首個檢測時段參與檢測，他稱，採樣期間有少許不適「但頂得順。」他稱，社區多隱形患者，加上自己年紀大，因此前來接受檢測。他又稱，不怕出現有假陽性結果，「有假陽性咪再check過。」

▼01直擊火眼實驗室▼

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