全民檢測｜董建華完成檢測　呼籲市民參與　拒答三權分立問題

新冠肺炎疫情近日放緩，昨日（8月31日）新增9宗確診個案。政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測），今日（9月1日）正式開始。前特首、全國政協副主席董建華早上在灣仔檢測中心完成測試，他稱過程沒有不適、十分方便，惟拒答教科書中刪去「三權分立」的問題。

董建華上午10時抵達灣仔檢測中心，約20分鐘後完成檢測，他說檢測過程沒有不適、十分方便快捷。他指，第三波疫情持續8個星期，大家都很關心，除了依賴政府醫護，也需要市民守望相助，呼籲市民為自己著想，屋企，朋友，同事參與檢測，「每個人都應該積極參與社會檢測。

才符合港人利益。」

他指政府在全港18區設立141間檢測中心，也是為了方便大家。他自己親測後，認為檢測過程安全、快捷，也可以充分保障隱私。他認為，越多人參與，越可以儘快切斷傳播鏈。他又指，疫情未完，個案雖然變少，但無源頭比例仍然高，大家都會覺得辛苦，也都希望香港盡快恢復經濟活動，市民能夠正常生活，「大家團結起來一起做。」

至於太太為何未能一起前來，他則說太太年紀也大了，時間上仍需要安排，又指自己和太太身體都很好。他指今天是為了做檢測而來，拒絕回答任何有關教科書刪除「三權分立」的問題。