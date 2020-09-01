新冠肺炎｜浸大參與全球研究︰疫下17國媒體收入減半　七成報疫情

新冠肺炎疫情影響全球，香港浸會大學新聞系與17個國家的學者，參與一項全球研究發現，今年上半年新聞報道內容有70%以疫情為主，媒體市場在疫情期間的廣告收入，減少約30%至50%，香港多份報章也出現虧損。多地數百份報紙停刊印刷版，或改為網上版。

歐洲媒體研究小組於今年上半年，對全球多個國家展開2020年促進媒體民主監測研究項目，小組成員分別來自奧地利、瑞士、澳洲、加拿大、丹麥、德國、智利等17個國家的學者，並於今年1月至8月，訪談逾百間傳媒機構的管理層及記者。香港方面由浸會大學新聞系助理教授盧惠嫻率領團隊，訪問了10間傳媒機構，超過20位來自電視台、報紙和新媒體的記者及管理層。

疫情影響經濟，研究發現，17個國家的媒體廣告收入均下跌30至50%，加拿大廣播協會主席Daniel Bernhard形容，現時是「關乎整個加拿大媒體業的消亡」。不少國家政府一反常態，在財政上支援媒體傳構營運，如德國設立了不少於2億歐元的媒體資助基金，英國在媒體行業投放約3500萬英鎊，芬蘭政府恢復補貼計劃。

至於香港，特區政府的800億港元的「保就業」計劃，所有私營僱主包括新聞媒體公司都有資格申請，按騁用人數獲為期6個月的補貼，惟大量自由職業記者未能受惠。

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