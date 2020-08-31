新冠肺炎｜復課在即　張竹君：如校內有確診個案　須停課14日清潔

第三波新冠肺炎疫情放緩，今日（31日）新增確診個案回落至單位數字，教育局亦宣布分階段恢復面授課程。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，假如學校出現確診個案，病人於潛伏期曾到校，就需要全校停課14日消毒消潔，學生亦有可能需接受檢測。 今日新增個案9宗，張竹君表示，希望保持趨勢，但疫情有機會反覆，尤其當社區設施重開，市民需繼續保持社交距離及手部衛生。她又表示，希望透過全民檢測找出源頭，盡早隔離病人。

教育局局長楊潤雄表示，疫情逐漸緩和，9月23日起可分階段恢復面授課程，中一、中五及中六；小一、小五及小六，以及幼稚園K3學生可先返校面授課堂；餘下年級則於9月29日陸續返回學校上課。

張竹君表示，過往都曾出現多於一宗校園個案，當局亦有向學校提供指引，一旦有患者於潛伏期到校，該校就需停課14天清潔，如有需要部分學生或需接受檢測。她表示，雖然確診數字回落，但每日數字有上落，未能說疫情完全受控，疫情仍有機會反覆，尤其社會需回復運作，部分社區措施重開，學校恢復面授，呼籲市民盡量保持社交距離，注意手部衛生。

對於政府明日（9月1日）正式展開全民檢測，張竹君表示，計劃可找出隱形病人，希望可以盡早隔離病人，認為愈多人參與愈好。她又稱，由於計劃採取預約方式參與，相信不會引致大排長龍。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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